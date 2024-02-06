قبل بدء الترم الثاني.. خبير تعليم يقدم نصائح لطلاب أولى وثانية ثانوي

قدم الخبير التربوي وأستاذ مادة الكيمياء بالثانوية العامة محمد خالد طوسون، بعض النصائح لطلاب أولى وثانية ثانوي عن ابرز الطرق الصحيحة للمذاكرة، وأهم النصائح التي تساعدهم في الوصول إلى هدفهم.

وقال الخبير التربوي، إنه يجب الحفاظ على الإيجابية النفسية، حيث يجب حث الطلاب على التفاؤل وعدم الاستسلام للمشاعر السلبية، مؤكدًا أن هذه السنة ليست أكثر صعوبة من الأعوام السابقة، وقد تكون أسهل في بعض الجوانب.

الوقت المتبقي يحتاج إلى جهد إضافي

أوضح معلم الكيمياء بإحدى المدارس الثانوية، أن التحضير للثانوية العامة يحتاج إلى تركيز خاص وجهد إضافي، مطالبًا الطلاب إلى توجيه انتباههم نحو المواد الأكثر تحديًا والاستعداد الجيد لها.

تقدير للتطور

لم يغفل محمد خالد، أهمية تحفيز الطلاب بالنظر إلى التقدم الذي حققوه خلال السنوات السابقة، خاصةً في الصف الأول والثاني الثانوي، ودعاهم إلى اعتبرها فترة تطور وتحضير للتحديات القادمة.

دور المعلم والأهل

ولفت الخبير التربوي، إلى دور المعلم وأهمية التفاعل الفعال بين المعلم والطالب، ونصح بطلب المساعدة والتواصل المستمر مع المعلمين لفهم المواد وتحسين الأداء.

رؤية شاملة

شدد معلم الكيمياء بإحدى المدارس الثانوية، على أهمية تنويع مصادر الدراسة، ونصح الطلاب بتجربة مصادر متنوعة، بدءًا من المناهج المدرسية وصولًا إلى المراجع الإلكترونية والكتب الأخرى، لتحقيق رؤية أوسع وتثقيف أعم.

بداية الترم الثانى لطلاب المدارس 2024

وكانت الخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أعلنت عنها الوزارة مع بداية العام الدراسى الحالى 2023/2024 قد تحدثت عن موعد بداية الترم الثاني حيث يبدأ فى 10 فبراير 2024 وذلك عقب الإنتهاء من إجازة نصف العام والمقدرة بخمسة عشرة يوما والتى بدأت اليوم 27 يناير ومن المقرر أن تنتهى فى 8 فبراير 2024 ليبدأ الترم الثانى فى 10 فبراير 2024 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة واللغات

وكانت الخريطة الزمنية قد اشارت إلى أنه في حال تعارض إجازة نصف العام 2024 مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد موعد الإجازة.

موعد انتهاء الترم الثانى 2024 لطلاب المدارس

يبدأ الترم الثاني 2024 للمدارس عقب انتهاء إجازة نصف العام، وذلك السبت 10 فبراير 2024، وينتهى الخميس 6 يونيو 2024، طبقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى الحالى وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.