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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رحلة النجاح الدراسي.. خبير يكشف استراتيجيات الاستعداد للثانوية العامة

خبير تربوي
خبير تربوي

مع قرب بدء الفصل الدراسي الثاني، يبدأ طلاب الثانوية العامة السعي من أجل تحقيق أحلامهم، لذا تعتبر هذه المرحلة الدراسية من أكثر المراحل التي يسلط عليها الضوء بشكل كبير، لذا نوجه لطلاب الشهادة الثانوية 2023-2024 أهم النصائح التي تساعدهم في الوصول إلى هدفهم.

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استراتيجيات الاستعداد للثانوية العامة

وجه محمد خالد طوسون، الخبير التربوي، معلم كيمياء بأحدي المدارس الثانوية، عدة نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل بدء الفصل الدراسي الثاني، أهمها أن تقسيم المقررات والمحتويات التي يجب على الطالب مذاكرتها إلى أقسام متساوية، والتعرض لكل منها، وفهمها، ومذاكرتها بنسب متساوية، فلا يركز الطالب على محتوى دراسي دون الاخر، وذلك يجعله متفوقا وناجحا في أغلب المقررات الدراسية الخاصة به.

الاستفادة من الوقت المتبقي

وأثنى الخبير التربوي، على أهمية الاستعداد الجيد للامتحانات وطرق استثمار الوقت المتبقي في العام الدراسي بشكل فعال لتحقيق أفضل النتائج، مشيرًا إلى أن الأشهر المعدودة المتبقية تكفي لتحقيق النجاح إذا تم استثمارها بشكل صحيح، مؤضحًا أن بداية المذاكرة المبكرة تخفف الضغط وتمنح الفرصة لاستيعاب المعلومات بشكل أفضل.

تحفيز الطلاب

ولفت معلم الكيمياء بأحدي المدارس الثانوية، إلى أهمية تحفيز الطلاب على الصعيدين الشخصي والأكاديمي، حيث يجب تشجع طلاب الثانوية على وضع أهداف شخصية وتحديات يومية لضمان البقاء متحمسًا وملتزمًا طوال الفترة المتبقية.

تنويع مصادر الدراسة

ونصح محمد خالد، بضرورة تنويع مصادر الدراسة، سواء من خلال المناهج المدرسية أو الكتب الإلكترونية والمصادر العلمية الأخرى، لضمان تعزيز فهم المواد من خلال تناولها من مصادر متنوعة.

استغلال الإجازة

ولفت معلم الكيمياء بأحدي المدارس الثانوية، إلى ضرورة استغلال فترة إجازة منتصف العام بشكل متوازن بين الاستراحة والتحضير، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الراحة والاستعداد للمرحلة القادمة لان ذلك يلعب دورًا كبيرًا في الأداء المستقبلي.

بداية الترم الثانى لطلاب المدارس 2024

وكانت الخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أعلنت عنها الوزارة مع بداية العام الدراسى الحالى 2023/2024 قد تحدثت عن موعد بداية الترم الثاني حيث يبدأ فى 10 فبراير 2024 وذلك عقب الإنتهاء من إجازة نصف العام والمقدرة بخمسة عشرة يوما والتى بدأت اليوم 27 يناير ومن المقرر أن تنتهى فى 8 فبراير 2024 ليبدأ الترم الثانى فى 10 فبراير 2024 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة واللغات

وكانت الخريطة الزمنية قد اشارت إلى أنه في حال تعارض إجازة نصف العام 2024 مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد موعد الإجازة.

موعد انتهاء الترم الثانى 2024 لطلاب المدارس

يبدأ الترم الثاني 2024 للمدارس عقب انتهاء إجازة نصف العام، وذلك السبت 10 فبراير 2024، وينتهى الخميس 6 يونيو 2024، طبقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى الحالى وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

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