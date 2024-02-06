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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

كل ما تريد معرفته عن ملتقى إعداد كوادر إعلامية للطلاب بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

ينظم اتحاد طلاب جامعة عين شمس وأسرة طلاب من أجل مصر، ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة؛ بهدف إعداد فريق إعلامي من طلاب الجامعة لتغطية الأنشطة الطلابية بالجامعة.

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جامعة عين شمس

يأتي ذلك ضمن فعاليات اتحاد طلاب الجامعة وأسرة طلاب من أجل مصر باتحاد طلاب الجامعة للقيام بدورهما نحو تفعيل الأنشطة الطلابية على المستوى المركزي وكليات الجامعة، في العام الدراسي 2023-2024 وتحت الإشراف الإداري لـ إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

ويقام ملتقى إعداد كوادر إعلامية لطلاب الجامعة على مسرح كلية البنات فى الفترة من 13 حتى 15 فبراير 2024، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

وينظم الملتقى، اللجنة التنفيذية لإدارة النشاط الثقافي باتحاد طلاب الجامعة وطلاب من أجل مصر وبالتعاون مع إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.

وأطلق مركز الإبتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) معسكر التدريب الشتوي تحت عنوان "Sustainable Innovation and Industry 4.0".

يقام المعسكر تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد ضياء زين العابدين، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتور عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار، والدكتورة وئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الاعمال بالجامعة والدكتور اسلام عدلى مدير النشاط الطلابى ASU-iClub

ويعتبر معسكر التدريب الشتوي أحد أنشطة برنامج ISI4Egypt وهو برنامج مدته 3 سنوات بين مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية.

ويهدف معسكر التدريب الشتوي الذي انطلق يوم الإثنين 29 يناير ويستمر حتى 9 فبراير 2024 إلى تعزيز ثقافة ريادة الأعمال وتزويد المشاركين بالمهارات التي تتطلبها الصناعة المصرية وتعزيز الحوار بين الثقافات.

ويجمع المعسكر طلاب من كلا البلدين مصر وألمانيا، من خلال تقديم موضوعات تعليمية في مجال الابتكار والاستدامة وإدارة الابتكار والملكية الفكرية وغيرها من الموضوعات ذات الصلة المتعلقة بالصناعة 4.0 من خلال العمل على حالات ابتكار واقعية Business Case التي تتناول قضايا الاستدامة من منظور شامل وعملي بدعم من شركاء المشروع والصناعة.

ويقدم المعسكر مزيجا من المحاضرات من مدربين مختلفي الخبرات والعمل الجماعي ضمن فرق وجلسات التوجيه والزيارات الميدانية بحيث يعد برنامجًا كاملا ومتنوعًا.

ويتناول المعسكر مجموعة من  التدريبات مثل  أساسيات التفكير التصميمي - مقدمة عن الصناعه في الجيل الرابع 0.4 - الاستدامة - أساسيات التسويق والمالية – نموذج العمل الأولي.

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