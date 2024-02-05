اتحاد طلاب «عين شمس» ينظم «كأس رئيس الجامعة» لكرة القدم والألعاب الإلكترونية|تفاصيل

تنظم لجنة الأسر الطلابية العليا باتحاد طلاب جامعة عين شمس "كأس رئيس الجامعة" وذلك تحت رعاية د.محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وإشراف إداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب.

جامعة عين شمس

تقام بطولة كرة القدم الـ ۱۱ في الفترة من ١٥ وحتى ٢٢ من فبراير الجاري على ملعب المدينة الجامعية و بطولة كليات الجامعة في الالعاب الالكترونية البلايستيشن في الفترة من ٢٠ إلى ٢١ من فبراير الجاري بتنسيق طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

وشهد الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور علي الأنور عميد الكلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الحفل الأول لتخريج طلاب الطب الوافدين دفعة 2023.

وفي كلمته هنأ الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة الخريجين وذويهم ، مشيدا بدور كلية الطب في تخريج كوادر علمية مميزة؛ كذلك دور الجامعة ممثلا في إدارة الوافدين ورابطة الخريجين.

وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الفرص بالمجال الطبي في مصر تتزايد بشكل مستمر، مؤكدا حرص الجامعة على استقبال جميع الطلاب الوافدين ودمجهم مع قرنائهم في المجتمع الجامعي.

وقدم الدكتور على الأنور الشكر لأولياء الأمور الذين يحصدون اليوم ثمار جهدهم وعطائهم متمنيا للجميع دوام النجاح في حياتهم العملية، مشيرا إلى أن الكلية لا تألوا جهدا لتخريج خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والجدارات التي تمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي ، كما أنها تعمل علي تهيئة الخريج لمجتمع متغير يتطلب تفاعلًا إيجابيًا، مؤكدًا أن كلية الطب جامعة عين شمس تفتح أبوابها لهم للتدريب و الالتحاق بالدراسات العليا

كما أوضح الدكتور على الأنور أن كلية طب عين شمس مصنفة ضمن أول 200 كلية علي العالم، مضيفًا اننا نسعي للوصول إلي أول 50 كلية علي العالم.