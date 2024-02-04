تفاصيل التقدم للموسم الـ5 من رالي السيارات الكهربائية 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للموسم الخامس من «رالي السيارات الكهربائية 2024 “EVER Egypt”، من يوم 17 يناير، وحتى يوم 15 فبراير 2024 للجامعات الإقليمية والدولية، على أن تقام الفعاليات النهائية للمسابقة في شهر يوليو 2024، وذلك بإشراف كلية الهندسة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

رابط التقدم



ويمكن التقدم للمُسابقة من خلال الرابط التالي:

https://electricvehiclerally.org/

تهدف مُبادرة رالي السيارات الكهربائية إلى إعداد كوادر مصرية قادرة على تصنيع سيارة ركوب مصرية محلية الصنع، من خلال تهيئة بيئة مُشجعة لدعم تصميم وتصنيع السيارات، وتوفير الدعم الفني للفرق المُشاركة في المسابقة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن فكرة الرالي انطلقت لأول مرة عام 2017، ضمن الخُطة التنفيذية الأولى للأكاديمية 2014-2018، (محور تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين وإنتاج التكنولوجيا)، مشيرًا إلى أنه خلال المواسم الأربع السابقة اشترك 65 فريق من جميع الجامعات والمعاهد المصرية، كما تم تدريب وتأهيل نحو 2000 طالب لسوق العمل في مجال السيارات.



وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الموسم الأول والثاني انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث جاء الموسم الأول بمشاركة 9 فرق من الجامعات والمعاهد المصرية، وانتهى بفوز فريق جامعة عين شمس، أما الموسم الثاني تنافس فيه 15 فريقًا، وانتهى بفوز فريق المعهد العالي للهندسة بالعاشر من رمضان.

وعن الموسم الثالث فأقيم بمنطقة أهرامات الجيزة، وشارك فيه 19 فريقًا من 19 جامعة مصرية، فاز فريق جامعة النيل بالمركز الأول، وجاء فريق كلية الهندسة بالمطرية في المركز الثاني، كما فاز بالمركز الثالث فريق جامعة زويل، بينما شهد الموسم الرابع الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ بمحافظة سيناء، النصيب الأكبر بمشاركة 22 فريقًا من الجامعات المعاهد المصرية، بحضور رجال الصناعة والإعلام، وانتهى بفوز فريق المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق جامعة حلوان، أما المركز الثالث حصل عليه فريق جامعة المنوفية.



وأكد الدكتور محمود صقر، أن رالي السيارات الكهربائية؛ يهدف إلى وضع مصر على الخريطة الدولية بالمشاركة في المسابقات الدولية، من خلال نظام مؤسسي تدعمه الدولة مما يساعد على زيادة الثقة عند الشركات الدولية للاستثمار في هذا المجال في مصر، والدخول في شراكات وتأهيل عمالة فنية ومهندسين وباحثين ومصممين في مجالات البرمجيات المدمجة والأجزاء الميكانيكية والأنظمة الكهربية الدافعة والتصميم، فضلًا عن امتلاك مقومات هذه الصناعة الواعدة.

يذكر أن مسابقة «رالي السيارات الكهربائية 2024 EVER Egypt ، تتميز هذا العام، بثلاثة مسارات هي: المسار الديناميكي، والمسار المفاهيمي، والمسار المستقل المفتوح؛ حيث إن المسارات الديناميكية والمفهومية، تحتل البراعة التقنية مركز الصدارة مع اللوائح الجديدة من الجماليات والتكامل المعزز بالإضافة إلى التصميم الداخلي.



ويركز التحديث أيضًا هذا الموسم على الاهتمام بالتفاصيل، من خلال تقديم لوحة معلومات عن السيارة، مثل السرعة والشحن والمدى في مسار القيادة الذاتية، فضلًا عن ضم جداول تكلفة مفصلة وتفاصيل المواد ووثائق التصنيع.



وتحقق مسابقة هذا العام التوازن بين التصميم، وقابلية التصنيع والأعمال، والتحليل المالي، حيث سيفوز الفريق صاحب الحزمة الكاملة.

وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "الأكاديمية العربية للتدريب" والكائن مقرها في (بجوار محطة السكة الحديد - بشيبة النكارية - مركز الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتدعي قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والأزهرية، وخريجي الجامعات المصرية، والمؤهلات العليا والمتوسطة في التخصصات الآتية (تمريض - تحاليل الطبية - قسم أسنان - الأشعة)، وأن مدة الدراسة عامين أو عام مكثف دون اشتراط المجموع (50% أو أقل) أو سنة التخرج، مع توفير فرص عمل وإمكانية تقسيط المصروفات.

ووجه أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.