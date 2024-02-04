عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تفاصيل التقدم للموسم الـ5 من رالي السيارات الكهربائية 2024

رالي السيارات الكهربائية
رالي السيارات الكهربائية

أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فتح باب التقدم للموسم الخامس من «رالي السيارات الكهربائية 2024 “EVER Egypt”، من يوم 17 يناير، وحتى يوم 15 فبراير 2024 للجامعات الإقليمية والدولية، على أن تقام الفعاليات النهائية للمسابقة في شهر يوليو 2024، وذلك بإشراف كلية الهندسة ومركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس.

txt

استعدادًا للمستقبل .. خبيرة تكشف رؤية تعليمية متقدمة تحقق أهداف الدولة

txt

خبير يكشف سر التحول الواضح في ترتيب الجامعات المصرية بالتصنيف لعام 2023

رابط التقدم 
 

ويمكن التقدم للمُسابقة من خلال الرابط التالي:

https://electricvehiclerally.org/

تهدف مُبادرة رالي السيارات الكهربائية إلى إعداد كوادر مصرية قادرة على تصنيع سيارة ركوب مصرية محلية الصنع، من خلال تهيئة بيئة مُشجعة لدعم تصميم وتصنيع السيارات، وتوفير الدعم الفني للفرق المُشاركة في المسابقة.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن فكرة الرالي انطلقت لأول مرة عام 2017، ضمن الخُطة التنفيذية الأولى للأكاديمية 2014-2018، (محور تعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين وإنتاج التكنولوجيا)، مشيرًا إلى أنه خلال المواسم الأربع السابقة اشترك 65 فريق من جميع الجامعات والمعاهد المصرية، كما تم تدريب وتأهيل نحو 2000 طالب لسوق العمل في مجال السيارات.


وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن الموسم الأول والثاني انعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث جاء الموسم الأول بمشاركة 9 فرق من الجامعات والمعاهد المصرية، وانتهى بفوز فريق جامعة عين شمس، أما الموسم الثاني تنافس فيه 15 فريقًا، وانتهى بفوز فريق المعهد العالي للهندسة بالعاشر من رمضان.

وعن الموسم الثالث فأقيم بمنطقة أهرامات الجيزة، وشارك فيه 19 فريقًا من 19 جامعة مصرية، فاز فريق جامعة النيل بالمركز الأول، وجاء فريق كلية الهندسة بالمطرية في المركز الثاني، كما فاز بالمركز الثالث فريق جامعة زويل، بينما شهد الموسم الرابع الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ بمحافظة سيناء، النصيب الأكبر بمشاركة 22 فريقًا من الجامعات المعاهد المصرية، بحضور رجال الصناعة والإعلام، وانتهى بفوز فريق المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني فريق جامعة حلوان، أما المركز الثالث حصل عليه فريق جامعة المنوفية.


وأكد الدكتور محمود صقر، أن رالي السيارات الكهربائية؛ يهدف إلى وضع مصر على الخريطة الدولية بالمشاركة في المسابقات الدولية، من خلال نظام مؤسسي تدعمه الدولة مما يساعد على زيادة الثقة عند الشركات الدولية للاستثمار في هذا المجال في مصر، والدخول في شراكات وتأهيل عمالة فنية ومهندسين وباحثين ومصممين في مجالات البرمجيات المدمجة والأجزاء الميكانيكية والأنظمة الكهربية الدافعة والتصميم، فضلًا عن امتلاك مقومات هذه الصناعة الواعدة.

يذكر أن مسابقة «رالي السيارات الكهربائية 2024  EVER Egypt ، تتميز هذا العام، بثلاثة مسارات هي: المسار الديناميكي، والمسار المفاهيمي، والمسار المستقل المفتوح؛ حيث إن المسارات الديناميكية والمفهومية، تحتل البراعة التقنية مركز الصدارة مع اللوائح الجديدة من الجماليات والتكامل المعزز بالإضافة إلى التصميم الداخلي.


ويركز التحديث أيضًا هذا الموسم على الاهتمام بالتفاصيل، من خلال تقديم لوحة معلومات عن السيارة، مثل السرعة والشحن والمدى في مسار القيادة الذاتية، فضلًا عن ضم جداول تكلفة مفصلة وتفاصيل المواد ووثائق التصنيع.


وتحقق مسابقة هذا العام التوازن بين التصميم، وقابلية التصنيع والأعمال، والتحليل المالي، حيث سيفوز الفريق صاحب الحزمة الكاملة.

وكان قد أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "الأكاديمية العربية للتدريب" والكائن مقرها في (بجوار محطة السكة الحديد - بشيبة النكارية - مركز الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتدعي قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والأزهرية، وخريجي الجامعات المصرية، والمؤهلات العليا والمتوسطة في التخصصات الآتية (تمريض - تحاليل الطبية - قسم أسنان -  الأشعة)، وأن مدة الدراسة عامين أو عام مكثف دون اشتراط المجموع (50% أو أقل) أو سنة التخرج، مع توفير فرص عمل وإمكانية تقسيط المصروفات.

ووجه أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

 

رالي السيارات رالي السيارات الكهربائية رالي السيارات الكهربائية 2024 كلية الهندسة مركز الابتكار وريادة الأعمال جامعة عين شمس Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنبيه مهم من الأرصاد.. ظاهرة جوية تُهدد سلامة المواطنين بالقاهرة وبعض المحافظات

مليارات الدولارات تصل مصر قريبًا.. بشرى من الحكومة عن انفراجة اقتصادية

بفرمان من كولر.. الأهلي يتعاقد مع أحمد عابدين

«نزل 8 جنيه»|هبوط حاد للدولار في السوق السوداء.. وهذا ثمنه رسميا الآن

بتهمة التشهير بشخصيات عامة.. لحظة إيداع مطربة عربية شهيرة في السجن.. فيديو

مفاجآة.. شرط مثير من بيرسي تاو للتجديد 3 مواسم مع الأهلي

ما تشتروش السلع دي.. أحمد موسى ينصح المواطنين بأمر مهم

تحفة فنية تُبهر العالم.. مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير

موضوعات متعلقة

تحسن ترتيب الجامعات المصرية بالتصنيف لعام 2023.. خبراء: يخدم التنمية الشاملة.. فرص التعليم العالي تتسع للمزيد من الطلاب

خبير: التعليم العالي تبذل جهودا حثيثة لتعزيز مكانة الجامعات المصرية على الساحة العالمية

إدراج 79 مؤسسة تعليمية بالتصنيف الإسباني.. تعرف على ترتيب الجامعات المصرية

جداول الدراسة والعملي للفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس

ترشيحاتنا

لميس الحديدي عن مشروع رأس الحكمة: الاقتصاد لا يدار بالفويس نوتس والشائعات

حكم طلب الشهرة في الإسلام.. كيف ضبطها الشرع؟

تُسجل المكالمات الهاتفية وتلتقط الصور.. احذف هذه التطبيقات فورًا

اللجنة المشرفة على انتخابات المحامين تبدأ في تلقي الطعون والتنازلات

سعر الدولار في البنك المركزي 4-2-2024

محاكمة 5 متهمين في خلية داعش سوهاج.. غدًا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ادعت وفاتها.. عارضة أزياء شهيرة تثير ضجة لسبب غريب

لسبب ولا أغرب.. مشهد مروع يوثق نهاية مصير سائق تركي ساعد راكبا

مشيت ورا الـGPS.. مصير امرأة علقت في منتصف جسر بتايلاند

من هو المدرب المرشح لمنتخ مصر؟.. فيتوريا يرفض الفرصة

فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

قفزة كبيرة .. ماذا حدث في أسعار الدواجن ؟

استقبال إشارات أولية .. الفضاء المصرية تتابع تجربة Nexsat-1

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ