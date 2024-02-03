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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خبير يكشف سر التحول الواضح في ترتيب الجامعات المصرية بالتصنيف لعام 2023

طلاب - صورة ارشيفية
طلاب - صورة ارشيفية

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أهمية الدور الريادي الذي تضطلع به الدولة المصرية في تحسين وتقدم التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد، مشيدًا بالدعم الكبير الذي يتلقاه هذا القطاع، سواء من حيث زيادة عدد الجامعات والمؤسسات الجامعية أو رفع جودتها بشكل غير مسبوق.

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أوضح أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير الدعم وتحسين البنية التحتية للمؤسسات التعليمية، مشيرًا إلى أن الانتباه المستمر لتطوير المرافق الجامعية وتحديث البرامج الدراسية يعكس التزامًا فعالًا بتقديم بيئة تعليمية متميزة ومحفزة.

وفي سياق التحسين المستمر، أشار الخبير التربوي، إلى أن هناك العديد من الإنجازات الكبيرة في زيادة الإتاحة وتوسيع نطاق المؤسسات التعليمية، موضحًا أن تنوع منظومة التعليم العالي في مصر يعكس الالتزام بتلبية احتياجات الطلاب ومتطلبات سوق العمل، وهذا يتضح من خلال وجود جامعات حكومية وخاصة وأهلية، بالإضافة إلى فروع للجامعات الدولية المشهورة.

وأشار الدكتور حسن شحاتة، إلى التحول في التركيز نحو المسارات الفنية والتكنولوجية، موضحًا أن هذا التنوع يتيح للطلاب اختيار المجال الذي يتناسب مع اهتماماتهم ويمكنهم من تحقيق طموحاتهم المهنية، موضحًا أن جهود مصر المستمرة لتعزيز التعليم العالي وتوفير بيئة تعليمية متميزة، يعزز من مكانتها كواحدة من المراكز الرائدة في المجال العلمي.

ولفت أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إلى أن التقدم الملحوظ للجامعات المصرية في التصنيفات الدولية يرجع إلى عدة عوامل، أهمها:

زيادة معدل النشر العلمي:

شهدت مصر زيادة كبيرة في معدل النشر العلمي في السنوات الأخيرة، مما ساعد على تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

زيادة التعاون العلمي لتقديم الحلول المبتكرة في الصناعة:

حرصت الجامعات المصرية على زيادة التعاون العلمي مع المؤسسات الصناعية لتقديم حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجهها الصناعة، مما ساعد على تحسين سمعة الجامعات المصرية على المستوى الدولي.

جودة التعليم:

تتمتع مصر بنظام تعليم عالٍ ذي جودة عالية، مما ساعد على جذب الطلاب من الخارج للدراسة في الجامعات المصرية.

حجم التعاون الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي:

حرصت مصر على زيادة التعاون الدولي في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، مما ساعد على تحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية.

وفي الختام، أكد الخبير التربوي، على أهمية استمرار هذه الجهود والاستثمار في مستقبل التعليم العالي في مصر، مشيرًا إلى أن تحقيق التفوق العلمي يتطلب جهوداً مستمرة ودعماً مستداماً، والتزاماً بتوفير بيئة تعليمية تحفز على البحث والابتكار، مما يعكس تأثير إيجابي على التقدم العلمي والجذب الدولي للمؤسسات التعليمية في البلاد".

التعليم العالي البحث العلمي تحديث البرامج الدراسية تطوير المرافق الجامعية Jobs Education

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