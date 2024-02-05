تعرف على آخر موعد لغلق باب التقديم لمنح العلماء

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أنه اعتباراً من اليوم سيتم فتح باب التقدم عن منح (SRI2024) للعلماء في بداية حياتهم المهنية .

وقالت أكاديمية البحث العلمي، إن ذلك يأتي في إطار تعاون الأكاديمية والمجلس الدولي للعلوم International Science Council (ISC).

وأضافت أكاديمية البحث العلمي في بيان لها، أنه سيتم من خلال هذه المنح إتاحة عدد محدود من المنح الدراسية لحضور SRI/ SSD للباحثين في بداية حياتهم المهنية من الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل والتي ستتحمل نفقات السفر والإقامة خلال المؤتمرات .

وأكدت أكاديمية البحث العلمي ، أنه سيتم تنظيم مؤتمر أبحاث الاستدامة والابتكار (SRI) بالتعاون مع أيام علوم الاستدامة (SSD) المزمع عقدهما خلال الفترة من 10 وحتى 14 يونيو 2024 في هلسنكي وإسبو بفنلندا ، مشددةً على جميع المهتمين تقديم الطلبات في موعد أقصاه 15 فبراير 2024.

وكان قد ثمن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجهود التي قامت بها الجامعات المصرية للمشاركة في المعرض وتقديم التسهيلات للطلاب وتوفير الانتقالات المُيسرة لهم؛ لحضور الفعاليات المُختلفة والمُتنوعة التي يُنظمها المعرض؛ بهدف الإثراء التثقيفي والمعرفي للطلاب، وتعميق إدراكهم للقضايا والتحديات التي تواجه مجتمعهم.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال المجلس الأعلى للجامعات بجلسته السابقة، بضرورة الاستفادة من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذى يُقام في نسخته الـ55 خلال فترة أجازة منتصف العام الدراسي الحالي، نظرًا للاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لبناء شخصية الشباب السوية، وتعميق روح الولاء والانتماء لديهم، وتحصينهم ضد الأفكار غير السوية، وخلق جيل قادر على البناء والابداع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتكثيف الاهتمام بالتوعية الشاملة لطلاب الجامعات على المستوي الثقافي والفكري، وتسليحهم بمختلف المهارات والقدرات العلمية والشخصية التي تجعلهم عناصر صالحة لمجتمعها ووطنها، والحفاظ على الهوية الوطنية والثوابت والأخلاقيات في المجتمع المصري وفقًا لرؤية مصر 2030.

وشاركت الجامعات المصرية في المعرض من خلال تنظيم زيارات للطلاب بصُحبة عدد من قيادات الجامعات برعاية رؤساء الجامعات ونوابهم وبتنسيق إدارات الأنشطة الطلابية للرعاية الثقافية، واشتملت الزيارات على تفقد أجنحة الوزارات والهيئات الوطنية ومن بينها، أجنحة وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار لمجلس الوزراء، والجناح العسكري، وأكاديمية الشرطة، وأكاديمية مكافحة الفساد، وكذا أجنحة مبادرة "حياة كريمة"، وعدد من دور النشر المختلفة، كما استمع الطلاب لمحاضرات توعوية وتثقيفية حول جهود الدولة في المشروعات القومية والنقاش حول القضايا والتحديات التي تواجه الأمن المصري.