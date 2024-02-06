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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معلم كيمياء يقدم 8 نصائح لطلاب الثانوية العامة 2024

الزميل محمد سيد مع
الزميل محمد سيد مع معلم كيمياء

دعا محمد خالد طوسون، معلم كيمياء بإحدى المدارس الثانوية، إلى ضرورة تغيير طلاب الثانوية العامة الطرق التقليدية للمذاكرة، مؤكدًا أن هذا يلعب دورًا حاسمًا في تحفيز العقل وتعزيز الانتباه والاهتمام بالمواد الدراسية.

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استخدام الخرائط الذهنية: تنظيم الأفكار

وأوصى معلم الكيمياء، بضرورة الاستفادة من الخرائط الذهنية والرسوم البيانية لتنظيم المعلومات، مؤكدًا أن هذه الأدوات تسهم في تجسيد العلاقات بين المفاهيم بشكل أوضح وتعزز فهم الطلاب للمواد.

أبرز النصائح لطلاب الثانوية العامة

وقدم معلم الكيمياء بإحدى المدارس الثانوية، بعض النصائح لطلاب الثانوية العامة، من أهمها:

البدء في المراجعة والاستذكار من الآن:

لا ينصح بالانتظار حتى نهاية العام الدراسي للبدء في المراجعة والاستذكار.

وضع خطة مذاكرة مناسبة:

يجب على الطالب وضع خطة مذاكرة مناسبة تتناسب مع قدراته وإمكانياته.

التركيز على الفهم وليس الحفظ:

يجب على الطالب التركيز على فهم المواد الدراسية وليس مجرد حفظها.

مراجعة المواد الدراسية بانتظام:

يجب على الطالب مراجعة المواد الدراسية بانتظام حتى لا ينسى ما درسه.

حل المسائل والاختبارات النموذجية:

يساعد حل المسائل والاختبارات النموذجية على فهم المواد الدراسية بشكل أفضل.

الحصول على قسط كافٍ من النوم:

يجب على الطالب الحصول على قسط كافٍ من النوم حتى يتمكن من التركيز في المذاكرة.

تناول الطعام الصحي:

يجب على الطالب تناول الطعام الصحي حتى يحافظ على صحته وتركيزه.

الابتعاد عن الضغوطات النفسية:

يجب على الطالب الابتعاد عن الضغوطات النفسية حتى يتمكن من التركيز في المذاكرة.

وأوصى الطلاب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات التعلم الآلي لتحسين تجربة المذاكرة، مشددًا على أن هذه التقنيات يمكن أن تقدم أساليبًا مبتكرة لفهم الطلاب للمواضيع.

تبني تقنيات التعلم الحديثة: تنويع الخيارات

دعا معلم الكيمياء، إلى تبني تقنيات التعلم الحديثة، حيث يمكن للطلاب استخدام تطبيقات الهاتف المحمول والبرامج التفاعلية لتنويع وسائل المذاكرة وجعلها أكثر متعة وشيقة.

الاستعداد النفسي مفتاح النجاح

وأختتم محمد خالد، تصريحة بتأكيد أهمية الاستعداد النفسي والثقة بالقدرات الشخصية، مشددًا على أن النجاح يبدأ من داخل الطالب عن طريق تحفيز نفسه لتحقيق أهدافه الأكاديمية.

بداية الترم الثانى لطلاب المدارس 2024

وكانت الخريطة الزمنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والتى أعلنت عنها الوزارة مع بداية العام الدراسى الحالى 2023/2024 قد تحدثت عن موعد بداية الترم الثاني حيث يبدأ فى 10 فبراير 2024 وذلك عقب الإنتهاء من إجازة نصف العام والمقدرة بخمسة عشرة يوما والتى بدأت اليوم 27 يناير ومن المقرر أن تنتهى فى 8 فبراير 2024 ليبدأ الترم الثانى فى 10 فبراير 2024 لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة واللغات.

وكانت الخريطة الزمنية قد اشارت إلى أنه في حال تعارض إجازة نصف العام 2024 مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد موعد الإجازة.

موعد انتهاء الترم الثانى 2024 لطلاب المدارس

يبدأ الترم الثاني 2024 للمدارس عقب انتهاء إجازة نصف العام، وذلك السبت 10 فبراير 2024، وينتهى الخميس 6 يونيو 2024، طبقا للخريطة الزمنية التى أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى بداية العام الدراسى الحالى وذلك لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات.

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