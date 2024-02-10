الجيش الصومالي يجهز على 27 إرهابيا من حركة الشباب في جوبا السفلى

نفذت قوات الكوماندوز التابعة للجيش الوطني الصومالي عملية في المنطقة الغربية من مدينة كيمايو بولاية جوبا السفلى وقضت على 27 إرهابيا من حركة الشباب وأصابت 36 آخرين.

ونفذت العملية التي قادها العقيد عرب دهيج من مغاوير داناب في منطقة ياقدبايل غربي كيسمايو، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وأفادت "صونا" بأن الجيش الصومالي طارد الإرهابيين الذين كانوا مختبئين هناك، مشيدا بدعم الأهالي للجيش وتوجيه رسائل ضد الإرهاب.

وستبدأ قريباً المرحلة الثانية من القتال ضد إرهابيي حركة الشباب في المناطق الجنوبية الغربية كما أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.