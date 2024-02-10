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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الصومالي يجهز على 27 إرهابيا من حركة الشباب في جوبا السفلى

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

نفذت قوات الكوماندوز التابعة للجيش الوطني الصومالي عملية في المنطقة الغربية من مدينة كيمايو بولاية جوبا السفلى وقضت على 27 إرهابيا من حركة الشباب وأصابت 36 آخرين.

ونفذت العملية التي قادها العقيد عرب دهيج من مغاوير داناب في منطقة ياقدبايل غربي كيسمايو، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا".

وأفادت "صونا" بأن الجيش الصومالي طارد الإرهابيين الذين كانوا مختبئين هناك، مشيدا بدعم الأهالي للجيش وتوجيه رسائل ضد الإرهاب.

وستبدأ قريباً المرحلة الثانية من القتال ضد إرهابيي حركة الشباب في المناطق الجنوبية الغربية كما أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود.

الجيش الصومالي حركة الشباب جوبا السفلى قوات الكوماندوز

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