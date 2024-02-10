الدفاع الروسية: تدمير 488 طائرة بدون طيار للجيش الأوكراني خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن الجيش تمكن من تدمير 448 طائرة مسيرة بدون طيار أطلقتها القوات الأوكرانية خلال المواجهات بينهما على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها، إن الجيش أسقط 34 صاروخًا من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة الأوكرانية، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح التقرير أن القذائف التي أسقطتها أنظمة الدفاع الجوي الروسية انطلقت من أنظمة الإطلاق الصاروخية المتعددة HIMARS وVampire وUragan وAlder.

بالإضافة إلى ذلك، في الفترة من 4 إلى 10 فبراير، تم تدمير طائرات من طراز ميج 29 وسو 24 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أيضا أنه في الفترة من 4 إلى 10 فبراير، تم تنفيذ 31 ضربة جماعية ضد أهداف للقوات المسلحة الأوكرانية.