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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفد حماس إلى مصر يزور الدوحة لإجراء مشاورات حول صفقة الأسرى

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

ذكرت وسائل إعلام قطرية، مساء اليوم السبت، أن وفد حركة حماس المتواجد في مصر سيزور العاصمة القطرية الدوحة، ثم يعود إلى القاهرة.

وبحسب التقرير فإن الوفد سيجري مشاورات في الدوحة مع المكتب السياسي لحركة حماس حول الاقتراح المطروح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

ونهاية الأسبوع الماضي، أعلنت حركة حماس عن وصول وفد الحركة، برئاسة د. خليل الحية نائب رئيس الحركة في غزة صباح اليوم الخميس إلى القاهرة.

وذكرت الحركة في بيان رسمي لها نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تليجرام، أن الزيارة تهدف لاستكمال المحادثات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

وفد حركة حماس مصر العاصمة القطرية الدوحة القاهرة المكتب السياسي لحركة حماس وقف إطلاق النار

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