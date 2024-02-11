سعر عيار 24 اليوم 11-2-2024

استقر سعر أغلي أعيرة الذهب وهو سعر عيار 24 الأعلى فئة نحو 4057 جنيها للبيع و 4171 جنيها للشراء وذلك في مستهل تعاملات اليوم الأحد اليوم 11-2-2024.

وأظهر سعر الذهب استقرار في يومه الثالث على التوالي وذلك مع مستهل تعاملات اليوم ؛ دون أي تغيير على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة وداخل محلات الصاغة.

وعلى مدار الأيام القلائل الماضية أعلنت منصات تداول المعدن الأصفر إيقاف اعلان الأسعار بسبب حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق.

عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا حوالي 3570 جنيها للبيع و 3650 جنيها للشراء

عيار 18



وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3042 جنيها للبيع و 3128 جنيها للشراء

عيار 14



وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 2373 جنيها للبيع و 2470 جنيها للشراء.

سعر الأوقية



ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2026 دولارا للبيع و 2027 دولارا للشراء .

سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28.4 ألف جنيه للبيع و29.2 ألف جنيه للشراء.



استقرار في الأسواق

استقرت أسعار الذهب وسط هدوء التعاملات تزامناً مع عطلة في الأسواق الصينية بمناسبة العام القمري الجديد، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

ومن المقرر أن تظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى السادس عشر من فبراير الجاري بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

هذا وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة حماس.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذهب عند 2048 دولاراً للأونصة، فيما تراجع المعدن 0.3% منذ بداية الأسبوع.

على الجانب الآخر، يتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لجني مكاسب أسبوعية.

واكتسب الدولار بعض الدعم من تراجع آمال المستثمرين بأن يبدأ الفدرالي الأميركي خفضاً مبكراً لمعدل الفائدة، في ظل البيانات الاقتصادية القوية.

ومنح عدد من المتحدثين باسم الفدرالي يوم الأربعاء مجموعة متنوعة من الأسباب لعدم الشعور بالحاجة الملحة لبدء التيسير النقدي في أميركا قريباً.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، تشير احتمالات بنسبة 61% إلى أن الفدرالي سيبدأ خفض معدل الفائدة في مارس

سعر الذهب العالمي

أنهت أونصة الذهب العالمية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث استمرت التوقعات تتزايد أن الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى تأجيل قرار خفض الفائدة، من جهة أخرى يحصل الذهب على الدعم من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي.

خلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2024 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2014 دولار للأونصة، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 1.9% ما يمثل بداية ضعيفة لهذا العام.

ويكشف تحليل جولد بيليون أن الأسباب الرئيسية وراء انخفاض سعر الذهب العالمي هذا الأسبوع كانت تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي صبت جميعها لصالح تأجيل قرار خفض الفائدة والحفاظ على المعدلات الحالية لفترة أطول من الوقت حتى ضمان تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام ما يضمن الوصول إلى مستهدف التضخم للبنك في النهاية عند 2%.