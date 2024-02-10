بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الذهب.. ونصائح هامة من الشعبة للراغبين في الاستثمار

سادت حالة من الاستقرار في سعر الذهب اليوم السبت 10 فبراير 2024 على آخر ارتفاع سجله، أمس الجمعة، عقب ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 بعد سلسلة من التذبذب، بين التراجع والارتفاع، حققها المعدن الأصفر، خلال الأيام الماضية، وذلك بعد قرار البنك المركزي المصري الخميس الماضي، برفع سعر الفائدة 2%.

أسعار الذهب اليوم السبت

وهناك تغيرات ملحوظة في سعر جرام الذهب في مصر اليوم السبت 10 فبراير 2024 في الأسواق في سعر جرام الذهب بالسوق المصرية، وبلغ سعر الذهب اليوم مستويات 3700 جنيه للجرام عيار 21 بدون إضافة مصنعية.

وسيطر التذبذب على أسعار أونصة الذهب العالمية في ظل ضغط سلبي على سعر الذهب من توقعات تأجيل خفض الفائدة من قبل البنك الفيدرالي، إلى جانب ضغط إيجابي للذهب من التوترات في الشرق الأوسط وارتفاع الطلب على الذهب في الصين بالتزامن مع الاحتفال بالعام الجديد، مما دفع الذهب إلى التحرك في اتجاه عرضي.

كما يتداول سعر أونصة الذهب حالياً فوق المستوى 2030 دولارا للأونصة ويتحرك في نطاق ضيق ولكن تميل التداولات إلى الهبوط على المدى اللحظي طالما استقر السعر تحت مستوى المقاومة 2040 دولارا للأونصة.

وبشكل عام تتداول أسعار الذهب العالمي داخل نطاق 2020 – 2040 دولارا للأونصة، والخروج من هذه المنطقة سيزيد من زخم تحركات الذهب، وتبقى مستهدفات الصعود عند 2065 ثم 2080 دولارا للأونصة، بينما مستهدفات الهبوط عند 2015 ثم 2000 دولار للأونصة.

وفي هذا الإطار، أعرب هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أنه من الصعب توقع أسعار الذهب بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لكنه يرى أن الاستقرار سيغلب على التعاملات وأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ولكن إذا ارتفع سعر الذهب عالميا فسترتفع الأسعار محليا والعكس صحيح.

توقعات الشعبة بانخفاض الأسعار

وأضاف ميلاد- خلال تصريحات له، أن هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب عالميا، منها العوامل الاقتصادية والسياسية، والجيوسياسية، هذه أحد أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب عالميا.

وفي السياق نفسه، المقبلون على شراء المعدن خاصة المشغولات والشبكة، من أهم ما يبحثون عنه مع سعر الذهب ، هو سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، في محلات الصاغة ـ والتي تكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

أما مصنعية الذهب المستعمل تبدأ من 30 جنيهًا، و مصنعية عيار 18 فتبدأ من 80 جنيهًا فيما فوف حسب المشغولات ووزنها وطريقة تشكيله، أما مصنعية السبائك تكون أقل نسبيا من مصنعية المشغولات للتي تزيد عن 100 جرام.

والجدير بالذكر، أن الدولة المصرية تسعى لضبط أسعار الذهب في الأسواق ومحال الصاغة ليحقق سعرا عادلا بالنسبة لكل من البائع والمشتري.

وضبط أسعار الذهب يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية عن طريق زيادة المعروض في الأسواق، لإحداث نسبة وتناسب في العرض والطلب، ما يؤدي لضبط الأسعار، كما أن القرارات الحكومية بشأن السماح بدخول المواطنين بالذهب دون جمارك بالقدر المسموح به 150 جراما، كانت صائبة خاصة في فترة الصيف، فهي فترة عودة العاملين بالخارج إلى مصر.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب في الفترة المقبلة مزيدا من الهبوط خاصة في ظل انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لا سيما أن أسعار الذهب مربوطة بحركة البورصات العالمية وبأسعار الدولار.

وسوف نرصد لكم أسعار الذهب اليوم فى مصر (شراء)، والتي جاءت كالتالي:

سجلت أسعار جنيه الذهب في آخر تعامل لها بحسب الأسعار الرسمية لشعبة الذهب.

سجلت أسعار عيار الذهب 24 نحو 4171 جنيهًا.

حققت أسعار عيار الذهب 21 نحو 3650 جنيهًا.

بلغت أسعار عيار الذهب 18 نحو 3128 جنيهًا.

تداولت أسعار الذهب عيار 18 عند 2440 جنيهًا.

كما نرصد لكم أسعار الذهب اليوم في مصر- بيع، والتي جاءت كالتالي:

تداولت أسعار جنيه الذهب في آخر تعامل لها بحسب الأسعار الرسمية لشعبة الذهب.

بلغت أسعار جرام الذهب عيار 24 نحو 4057 جنيهًا.

تداولت أسعار جرام الذهب عيار 21 عند 3550 جنيهًا.

وصلت أسعار جرام الذهب عيار 18 إلى 3042 جنيهًا.

وبلغت أسعار جرام الذهب عيار 14 نحو 2373 جنيهًا.