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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

أسعار الذهب تتراجع مجدًدا.. وزياردة وارداته إلى 22 مليون دولار| الحق اشتري

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

استقر سعر الذهب اليوم الخميس 8 فبراير 2024، في بداية التعاملات، على آخر ارتفاع سجله أمس، وحافظ سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، على آخر صعود شهده على مدار يوم أمس بقيمة 200 جنيه، وفقًا لخبير المشغولات الذهبية، أمير رزق.

سعر الذهب اليوم الأحد 18 يونيو 2023 .. عيار 21 «بكام النهاردة»؟ - بوابة الأهرام

سعر الذهب اليوم 

  • سجل سعر الذهب عيار 24، اليوم الخميس 8 فبراير 2024، نحو 4171 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 21، اليوم الخميس 8 فبراير 2024، عند 3650 جنيها.
  • سعر الذهب عيار 18 اليوم الخميس 8 فبراير 2024، نحو 3129 جنيها.
  • سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 8 فبراير 2024، نحو 29200 جنيه.

وشهد سعر الأونصة العالمية تراجع محدود خلال جلسة اليوم الخميس بسبب توقف الدولار عن الهبوط بالإضافة إلى تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي التي أيدت بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.

يتداول سعر أونصة الذهب العالمية حالياً عند المستوى 2030 دولار للأونصة بعد أن افتتحت جلسة اليوم عند 2035 دولار للأونصة لتسجل انخفاض اليوم بنسبة 0.2% حيث انخفض الذهب منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.5%.

وبحسب تحليل جولد بيليون فإن الذهب نجح في أن يسجل أعلى مستوى هذا الأسبوع خلال جلسة الأمس عند 2044 دولار للأونصة، ولكنه اغلق الجلسة على انخفاض عند المستوى 2035 دولار للأونصة.

توقف الدولار عن التراجع خلال جلسة اليوم بعد تصريحات من أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي أمس أكدت خلالها على ملائمة السياسة النقدية الحالية للبنك لأوضاع الاقتصاد الأمريكي، وأن أعضاء البنك يفضلون بقاء الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لفترة أطول من الوقت.

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أعضاء الفيدرالي الأمريكي لم يحددوا موعد بعينه لبدء خفض الفائدة وأشاروا أنهم في حاجة إلى المزيد من التأكيد على انخفاض معدلات التضخم بشكل مستدام وصولاً إلى مستهدف التضخم للبنك عند 2%.

وأشار أعضاء البنك إلي أن التحسن الأخير في أداء قطاع العمالة والنمو الاقتصادي يدل على مرونة الاقتصاد الأمريكي، ويعطي البنك الفيدرالي مساحة أكبر للتحرك بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

تسببت تصريحات أعضاء البنك في توقف عمليات البيع على الدولار الأمريكي ليرتفع مؤشر الدولار اليوم بنسبة 0.1% بعد يومين من التراجع بسبب عمليات بيع لجني الأرباح بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 3 أشهر مطلع هذا الأسبوع.

أسعار الذهب ترتبط بعلاقة عكسية مع تحركات الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي ساعد على انخفاض الذهب اليوم بعد أن فشل في اختراق مستوى المقاومة 2040 دولار للأونصة يوم أمس بالرغم من تسجيله أعلى مستوى هذا الأسبوع.

وفي نفس السياق، رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من أشكال خام الذهب "غير النقدى" في الفترة الأخيرة، حيث سجلت وارداته ارتفاعا لأول مرة منذ عدة أشهر.

وقالت بيانات الجهاز، إن واردات مصر من أشكال الخام من الذهب بلغت نحو 22 مليون و838 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعا من 14 مليون و825 ألف دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 8 آلاف دولار.

وجاء ارتفاع الواردات الطفيف بعد عدة أشهر تراجع خلالها مستوى الاستيراد بشكل ملحوظ، حيث سجلت بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 111 مليونا و555 ألف دولار في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي، بينما كانت نحو 279 مليونا و261 ألف دولار خلال الفترة المناظرة لها من عام 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 167 مليونا و706 آلاف دولار.

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وكانت بيانات جهاز الإحصاء، رصدت وصول الواردات المصرية من أشكال خام الذهب نحو 90 مليونا و43 ألف دولار خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الماضي 2023، بينما كانت نحو 220 مليونا و115 ألف دولار في الفترة المناظرة لها في العام الماضي 2022، بتراجع بلغت قيمته 130 مليون دولار.

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