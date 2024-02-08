سقوط تشكيل عصابي جمعوا خام الذهب من التنقيب غير الشرعى في البحر الأحمر

أعلنت وزارة الداخلية عن القبض على تشكيل عصابى في البحر الأحمر، لقيامهم بتجميع خام الذهب الناتج عن التنقيب غير الشرعى وسبكه وإعادة تصريفه.

وقالت الداخلية، في بيان اليوم، الخميس: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم سبك وإعادة معايرة خام الذهب المستخرج من التنقيب غير الشرعى، فقد تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط تشكيل عصابى اضطلع بتجميع خام الذهب الناتج عن عمليات التنقيب غير الشرعى بالمناطق الجبلية وإعادة سبكه ومعايرته في إحدى الشقق السكنية بمدينة شلاتين المستغلة كورشة لذلك وتهريبه للقاهرة وبيعه بالأسواق".

وأوضحت أنه كان بحوزتهم سبيكة أسطوانية الشكل من خام الذهب وزنت 150 جراما حديثة السبك غير مدموغة، و38 خاتم فضة وزنت 290 جراما، بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.