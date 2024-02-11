سعر أقل عيار ذهب اليوم 11-2-2024

أظهر أدني سعر جرام ذهب وهو عيار 14 الأقل قيمة، استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم 11-2-2024، مسجلا نحو 2373 جنيها للبيع و 2470 جنيها للشراء.

وأظهر سعر الذهب استقرار في يومه الثالث على التوالى وذلك مع مستهل تعاملات اليوم ؛ دون أي تغيير على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة وداخل محلات الصاغة.

وعلى مدار الأيام القلائل الماضية أعلنت منصات تداول المعدن الأصفر إيقاف اعلان الأسعار بسبب حالة الاضطراب التي تشهدها الأسواق.

عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 4057 جنيها للبيع و 4171 جنيها للشراء .

عيار 18



وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3042 جنيها للبيع و 3128 جنيها للشراء

عيار 21

وسجل أشهر أعيرة الذهب انتشارا وهو سعر عيار 21 الأكثر تداولا حوالي 3570 جنيها للبيع و 3650 جنيها للشراء



سعر الأوقية



ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2026 دولارا للبيع و 2027 دولارا للشراء .

سعر الجنيه الذهب



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 28.4 ألف جنيه للبيع و29.2 ألف جنيه للشراء.



استقرار في الأسواق

استقرت أسعار الذهب وسط هدوء التعاملات تزامناً مع عطلة في الأسواق الصينية بمناسبة العام القمري الجديد، لكنها تتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.

ومن المقرر أن تظل بورصة شنغهاي للعقود الآجلة مغلقة في الفترة من التاسع إلى السادس عشر من فبراير الجاري بمناسبة عطلة السنة القمرية الجديدة.

وتلقي المخاوف بشأن الشرق الأوسط بظلالها على الأسواق بعدما قصفت القوات الإسرائيلية مناطق في مدينة رفح الحدودية الجنوبية بعد أن رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مقترح هدنة قدمته حركة حماس.

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة للذهب عند 2048 دولاراً للأونصة، فيما تراجع المعدن 0.3% منذ بداية الأسبوع.

على الجانب الآخر، يتجه مؤشر الدولار وعوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات لجني مكاسب أسبوعية.

واكتسب الدولار بعض الدعم من تراجع آمال المستثمرين بأن يبدأ الفدرالي الأمريكي خفضاً مبكراً لمعدل الفائدة، في ظل البيانات الاقتصادية القوية.

ومنح عدد من المتحدثين باسم الفدرالي يوم الأربعاء مجموعة متنوعة من الأسباب لعدم الشعور بالحاجة الملحة لبدء التيسير النقدي في أميركا قريباً.

ووفقاً لأداة CME FedWatch، تشير احتمالات بنسبة 61% إلى أن الفدرالي سيبدأ خفض معدل الفائدة في مارس

سعر الذهب العالمي

أنهت أونصة الذهب العالمية تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض في ظل ارتفاع مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية الأمريكية، حيث استمرت التوقعات تتزايد أن الفيدرالي الأمريكي في طريقه إلى تأجيل قرار خفض الفائدة، من جهة أخرى يحصل الذهب على الدعم من ارتفاع الطلب على الذهب الفعلي.

وخلال الأسبوع الماضي انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.8% ليغلق تداولات الأسبوع عند المستوى 2024 دولار للأونصة وكان قد سجل أدنى مستوى عند 2014 دولار للأونصة، وبذلك يكون سعر الذهب انخفض منذ بداية العام بنسبة 1.9% ما يمثل بداية ضعيفة لهذا العام.

ويكشف تحليل جولد بيليون أن الأسباب الرئيسية وراء انخفاض سعر الذهب العالمي هذا الأسبوع كانت تصريحات أعضاء البنك الفيدرالي الأمريكي، والتي صبت جميعها لصالح تأجيل قرار خفض الفائدة والحفاظ على المعدلات الحالية لفترة أطول من الوقت حتى ضمان تراجع معدلات التضخم بشكل مستدام ما يضمن الوصول إلى مستهدف التضخم للبنك في النهاية عند 2%.

الذهب والدولار

ما سبق ذكر، عمل على دعم الدولار الأمريكي الذي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.1% وفقاً لمؤشر الدولار، ولكنه سجل بداية الأسبوع الماضي اعلى مستوياته منذ 3 أشهر، بينما ارتفعت عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الأسبوع الماضي بنسبة 3.8% لتسجل أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 4.195%.

وغابت البيانات الاقتصادية الهامة عن الأسواق خلال الأسبوع الماضي، ولكن تصريحات أعضاء الفيدرالي عوضت هذا الغياب، وظل الضغط السلبي متواجد على الذهب مع احتفاظ الدولار بمكاسبه التي حققها من قوة تقرير الوظائف الأمريكية الذي صدر الأسبوع السابق، وتصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول إن البنك سيظل حذرًا في النظر في أي تخفيف نقدي هذا العام، وأن مرونة الاقتصاد الأمريكي تمنحه مساحة أكبر لإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

وفي المقابل وعند النظر إلى أسعار الذهب نجد أنه لم يستسلم إلى الهبوط بشكل كبير، بل تحرك في تذبذب واتجاه عرضي يميل إلى الهبوط، وفي النهاية استقر داخل نطاق التداولات الذي يسيطر على تحركاته منذ قرابة 4 أسابيع.

والسبب في هذا أن الذهب وجد الدعم من الطلب على الملاذ الآمن في الأسواق المالية بسبب استمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط بعد رفض الكيان الصهيوني مبادرات الهدنة ووقف إطلاق النار.

وإلى جانب هذا عادت المخاوف بشأن القطاع المصرفي الأمريكي إلى الظهور من جديد في ظل بعض الضغوط في البنوك الإقليمية الأمريكية، حيث خفضت وكالة موديز تصنيف بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب بسبب الضغط على عمليات التمويل والسيولة النقدية لدى البنك.

وبالنسبة للطلب الفعلي فقد فرض تجار الذهب الفعلي في الهند علاوات هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، شجعهم على ذلك ارتفاع المشتريات مع تراجع الأسعار المحلية، في حين عزز مهرجان السنة القمرية الجديدة مشتريات الذهب في الصين وأماكن أخرى.

وقد دفع ارتفاع الطلب التجار في الهند إلى فرض زيادة في الأسعار تصل إلى دولارين للأونصة بأعلى من الأسعار المحلية الرسمية. بينما في الصين أكبر مستهلك للذهب في العالم زادت الأسعار بما يتراوح بين 36 و48 دولارًا للأونصة فوق الأسعار الرسمية قبل عطلة رأس السنة القمرية التي تستمر أسبوعًا.

قبل حلول العام الصيني الجديد شهدت الصين طلبًا مرتفع على الذهب، حيث بلغت عمليات السحب من بورصة شنغهاي للذهب في يناير أعلى مستوى لها منذ يوليو 2015، وكانت ثاني أعلى مستوى على الإطلاق.

وتشهد الصين انخفاض في مؤشرات الأسهم الرئيسية بسبب التراجع الحاد في أسواق الأسهم والقطاع العقاري، مما أدى إلى انخفاض مؤشر الأسهم القياسي CSI 300 في البلاد بنسبة تزيد عن 30٪ منذ بداية العام، ليمحو هذا قيمة سوقية تبلغ 6 تريليون دولار من ذروتها التي وصلت إليها في عام 2021.

وعمل هذا على انتقال استثمارات ضخمة من أسواق الأسهم إلى سوق الذهب الفعلي بهدف التحوط من الأوضاع الغير مستقرة في الصين، خاصة مع حقيقة أن إخراج الأموال والاستثمارات من الصين ونقلها إلى مكان آخر أصبح أكثر صعوبة مما كان عليه قبل بضع سنوات، ليؤدي هذا إلى زيادة جاذبية الذهب باعتباره الملاذ الآمن ومخزن القيمة في الصين أوقات عدم اليقين.

من جهة أخرى أبطأ البنك المركزي الصيني مشترياته من الذهب خلال شهر يناير وهو الشهر الخامس عشر على التوالي الذي تزيد فيه الصين احتياطاتها الرسمية من الذهب، وبالرغم من التباطؤ تظل في طريقها لتجاوز موجة مشتريات الذهب الأخيرة منذ ما يقرب من ثماني سنوات.

البنك المركزي الصيني اشترى 10 طن من الذهب في يناير الماضي، حيث يبلغ إجمالي حيازات الذهب الآن في الصين 2245 طن، أي أعلى بنحو 300 طن عما كانت عليه في نهاية أكتوبر 2022.

وساعدت هذه العوامل على استقرار أسعار الذهب وكونت أرض صلبة تحت تداولات الذهب ساعدها على عدم التأثر العنيف بارتفاع مستويات الدولار الأمريكي مؤخراً بسبب تقلص توقعات خفض الفائدة الأمريكية في وقت قريب، ولكن الأسبوع القادم يشهد صدور بيانات التضخم عن الولايات المتحدة والتي سيكون لها تأثير كبير على تحركات كل من الدولار والذهب.



توقعات أسعار الذهب

أعرب هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية بالقاهرة، عن أنه من الصعب توقع أسعار الذهب بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة، لكنه يرى أن الاستقرار سيغلب على التعاملات وأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ولكن إذا ارتفع سعر الذهب عالميا فسترتفع الأسعار محليا والعكس صحيح.

وأضاف ميلاد- خلال تصريحات له، أن هناك الكثير من العوامل التي تتحكم في أسعار الذهب عالميا، منها العوامل الاقتصادية والسياسية، والجيوسياسية، هذه أحد أهم العوامل التي تؤثر على أسعار الذهب عالميا.

وفي السياق نفسه، المقبلون على شراء المعدن خاصة المشغولات والشبكة، من أهم ما يبحثون عنه مع سعر الذهب ، هو سعر مصنعية الذهب، خاصة مصنعية عيار 21، في محلات الصاغة ـ والتي تكون بنسبة كبيرة بدءًا من 80 وحتى 200 جنيه، وقد تبدأ من 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.

أما مصنعية الذهب المستعمل تبدأ من 30 جنيهًا، و مصنعية عيار 18 فتبدأ من 80 جنيهًا فيما فوف حسب المشغولات ووزنها وطريقة تشكيله، أما مصنعية السبائك تكون أقل نسبيا من مصنعية المشغولات للتي تزيد عن 100 جرام.



أسعار الذهب اليوم في مصر

تسعى الدولة المصرية لضبط أسعار الذهب في الأسواق ومحال الصاغة ليحقق سعرا عادلا بالنسبة لكل من البائع والمشتري.

ويأتي ضبط أسعار الذهب، على رأس أولويات الدولة المصرية عن طريق زيادة المعروض في الأسواق، لإحداث نسبة وتناسب في العرض والطلب، ما يؤدي لضبط الأسعار، كما أن القرارات الحكومية بشأن السماح بدخول المواطنين بالذهب دون جمارك بالقدر المسموح به 150 جراما، كانت صائبة خاصة في فترة الصيف، فهي فترة عودة العاملين بالخارج إلى مصر.

ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب في الفترة المقبلة مزيدا من الهبوط خاصة في ظل انخفاض سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لا سيما أن أسعار الذهب مربوطة بحركة البورصات العالمية وبأسعار الدولار.