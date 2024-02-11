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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التربية والتعليم يتفقد عددًا من المدارس بالقليوبية .. اليوم

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم بالقليوبية

يتفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد عددًا من المدارس بمدينة بنها تزامنًا مع بدء أيام الفصل الدراسي الثاني.
ومن المقرر أن يصل الوزير لديوان عام المحافظة الساعة 10 صباحًا، وسيكون في استقباله اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وسماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة.
وتبدأ الزيارة بتفقد مدرسة النور للمكفوفين بمدينة بنها، ثم يعقد الوزير اجتماعًا مع قيادات العملية التعليمية.

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