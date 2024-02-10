عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة جريئة.. نسرين طافش تستعرض أنوثتها داخل الجيم

نسرين طافش
نسرين طافش

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش جمهورها بمجموعة من الصور الجديدة لها من داخل إحدى الصالات الرياضية عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

خطفت النجمة السورية الانظار بإطلالة رياضية جريئة فارتدت بنطال ليجن باللون الاسود ، ونسقت معه بدى كت مكشوف بدون أكمام مما كشف عن أنوثتها وقوامها الممشوق.

وتتميز نسرين طافش، بإطلالاتها المثيرة من خلال ارتدائها ملابس جريئة من الفساتين القصيرة وملابس الكاجوال الجريئة.

ويُعرض حاليا للنجمة نسرين طافش فيلم "السيستم" من بطولة أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، بسنت شوقي، والفيلم من تأليف أحمد مصطفى، وإخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

ويعد فيلم "السيستم" أولى تجارب المخرج أحمد البنداري في السينما، وينتمي الفيلم لنوعية الأعمال الكوميدية الممزوجة بالرومانسية.

وفيلم "السيستم" هو قصة اجتماعية تدور حول شاب يعاني من عقدة تجاه السيدات الجميلات بسبب حادث في حياته، يقوم أحمد الفيشاوي بتجسيد هذا الشاب، بينما تجسد بسنت شوقي دور فتاة ناقمة على الرجال بسبب تجاربها الكثيرة والفاشلة معهم، وتتقاطع حيوات هؤلاء الشخصيات وتنمو الأحداث في إطار القصة، مما يكشف عن تفاصيل مثيرة حول علاقاتهم وكيف يتعاملون مع عقدهم وتجاربهم السابقة ، وتدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعى لايت.

تعاقدت الفنانة نسرين طافش على الانضمام إلى فريق عمل بدون مقابل، والمقرر أن يخوض من خلاله النجم هاني رمزي الماراثون الرمضاني القادم . 

مسلسل بدون مقابل انتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج: جمال عبد الحمید، تألیف: حسام موسی، إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي - داليا البحيري - وفاء عامر - خالد سليم - عمرو عبد الجليل.

آخر أعمال نسرين طافش

يذكر أن نسرين طافش عرض لها مؤخرًا فيلم "أخى فوق الشجرة" مع رامز جلال ويشارك فى بطولته تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، "ويزو"، وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

وتجسد نسرين طافش شخصية دور فتاة أمريكية من أصول عربية وتعمل مديرة أعمال لـ بهاء وهى الشخصية البدينة التى يجسدها رامز جلال، حيث تدور أحداث الفيلم، حول علاء شاب انطوائي يعيش حياة صحية ومنظمة، تتحول حياته عندما يدخل شقيقه التوأم بهاء الذى يعود من أمريكا لم يكن يعلم بوجوده من قبل وهو عكس علاء تماما على جميع المستويات.

IMG_٢٠٢٤٠٢١٠_٠٢٥٥١٧
IMG_٢٠٢٤٠٢١٠_٠٢٥٥١٧
IMG_٢٠٢٤٠٢١٠_٠٢٥٥٠٦
IMG_٢٠٢٤٠٢١٠_٠٢٥٥٠٦
IMG_٢٠٢٤٠٢١٠_٠٢٥٤٤٧
IMG_٢٠٢٤٠٢١٠_٠٢٥٤٤٧
IMG_٢٠٢٤٠٢١٠_٠٢٥٤٣٥
IMG_٢٠٢٤٠٢١٠_٠٢٥٤٣٥
IMG_٢٠٢٤٠٢١٠_٠٢٥٤٢٢
IMG_٢٠٢٤٠٢١٠_٠٢٥٤٢٢

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شقيق مريم مجدي المختفية في سويسرا: عثرنا علي جثة أختي

دار الإفتاء المصرية تبدأ استطلاع رؤية هلال شهر شعبان 2024 |شاهد

سعر الدولار اليوم السبت 10-2- 2024 مقابل الجنيه المصري

مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب| اعرف عيار 21 بكام

4 بنوك ترفع سعر الفائدة.. تعرف على التفاصيل واعرف فلوسك هترجع كام

هالاند يسجل إنجازا غير مسبوق في تاريخ الدوري الإنجليزي

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب.. ماذا يحدث؟

صدام وأزمة بين إدارة الأهلي وكولر بسبب أكرم توفيق

ترشيحاتنا

مستقبل وطن: المرحلة الثانية من الحوار الوطنى تناقش الملف الاقتصادي

رمضان 2024| تغييرات في عادات استهلاك المصريين.. والحكومة تُبادر بحلول

من ركائز دعم الدولة| أحمد موسي يكشف كواليس شائعة بيع صدى البلد

قطر تدعو مجلس الأمن إلى تحرك عاجل يمنع اجتياح الاحتلال لـ رفح

كويكب «بينو» يكشف أسرارًا عن بداية الكون .. ما القصة؟

حكم صيام شهر شعبان.. 11 يوما يستحب صومها وتدخلك الجنة من باب الريان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صبري فواز يتلقي رسالة مؤثرة بخط اليد من طفل فلسطيني مصاب

تكريم حسن الرداد وايمي سمير غانم بمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية .. صور جديدة

طريقة عمل يخني دجاج بالكريمة والجبن| بمذاق لا يقاوم

في المطبخ بتاكل شوكولاتة .. فيديو مثير لـ حورية فرغلي

فيديو

عاجل .. 4 بنوك ترفع سعر الفائدة | تفاصيل

لا لتصفية القضية الفلسطينية .. تصريحات مهمة لـ وزير الخارجية سامح شكري

حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب .. ماذا يحدث؟

موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ