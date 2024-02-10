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حسام حسن يصدر فرمانا جديدا داخل المنتخب .. ماذا يحدث؟

احمد دياب مذيع صدى
احمد دياب مذيع صدى البلد

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عن قرارات حسام حسن حيث وافق حسام حسن، لمنتخب مصر، على استمرار الدكتور محمد أبو العلا كرئيس للجهاز الطبي بالمنتخب الوطني، بعد التنسيق مع إدارة اتحاد الكرة في هذا الأمر، وهو ما طلبه محمد صلاح، قائد الفراعنة ولاعب نادي ليفربول الإنجليزي، في وقت سابق، من "الجبلاية" بعد إسناد المهمة للعميد.


وأعطى حسام حسن الموافقة لإدارة اتحاد الكرة على استمرار محمد أبو العلا في قيادة الجهاز الطبي لمنتخب مصر، خاصة وأنه تم التنسيق بين مسئولي الجبلاية وحسام حسن على الجهاز الطبي المعاون له في المرحلة المقبلة داخل صفوف الفراعنة، ليكون بذلك قد تمت الموافقة على طلب محمد صلاح، الذي رغب في استمرار "أبو العلا" على رأس الجهاز الطبي.

https://www.youtube.com/watch?v=znYKcrcRNTc


وأكد حسام حسن لاتحاد الكرة على استمرار محمد أبو العلا، على الرغم من أن العميد كان يرغب في إحضار الدكتور محمد عنان كرئيس للجهاز الطبي للفراعنة، خاصة أنه سبق وعمل معه خلال سنوات قيادته للأندية المختلفة، لكن تم إقناع "العميد" ببقاء أبو العلا، نظرا لتواجده منذ سنوات مع المنتخب الوطني.


اخيرا  يعتمد اتحاد الكرة على تشكيل الجهاز الفني لمنتخب مصر بالكامل، خلال ساعات، بعد تسلمه من حسام حسن وإبراهيم حسن مدير المنتخب، وسيتم الكشف عن قائمة الأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية للفراعنة في عهد التوأم.


خلونا نختم مع حضراتكم بشكلٍ سريع عن ابرز المحطات في حياة حسام حسن  حيث تولى تدريب 9 أندية خلال مسيرته التدريبية بالإضافة إلى تجربة وحيدة مع المنتخبات كانت مع منتخب الأردن وحقق خلالها عدة أرقام مميزة وانجازات محدودة ولكنه لم يستطع حصد أي بطولات خلال مشواره التدريبي. 


وخاض حسام حسن 421 مباراة خلال مسيرته التدريبية وحقق 176 انتصارًا، و141 تعادلًا، و104 هزيمة، سجل لاعبوه 589 هدفًا، واستقبلت شباكه 460 هدفًا. 

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