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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محظورات داخل الجامعات مع بدء الترم الثاني

طلاب جامعات
طلاب جامعات

بدأ اليوم الفصل الدراسي الثاني 2024 بجامعة عين شمس، حيث استعدت الكليات  بحزمة من الإجراءات التي توفر فرصة تعليمية مميزة من خلال توفير مناخ تعليمي جيد.

يستعرض موقع صدى البلد محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي، ومنع ارتداء بعض الملابس واتخاذ الكثير من الإجراءات القانونية نحو كل الطلاب المخالفين.

محظورات داخل الحرم الجامعي في العام الدراسي 2024
 

- يمنع دخول الطلاب الحرم الجامعي بالملابس الممزقة.
- ممنوع ارتداء الملابس الشفافة والفيزون.
- ممنوع ارتداء الشبشب في الجامعة.
- يمنع ارتداء الفساتين السوارية والقصيرة والشفافة.
- ممنوع ارتداء الشورتات أو البرمودا أو الجلباب.
- يحذر استعمال الأسلحة والمواد المخدرة والشماريخ والألعاب النارية بجميع أنواعها.
- يمنع حمل المشروبات الكحولية.
- ممنوع دخول السيارات الغير مرخصة.
- يمنع ارتداء الملابس التنكرية.
- يحذر تشغيل الأغاني داخل الحرم الجامعي.
- أخيراً التدخين بجميع أشكاله ممنوع في المحاضرات والمدرجات.

بدأ الفصل الدراسى الثانى فى الجامعات اليوم السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وانطلق العام الدراسى 2023/2024 السبت 30 سبتمبر 2023، واستمرت الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، انتهت فى الخميس 4 يناير 2024، وبدأت امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وانتهت الخميس 25 يناير.

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