خريطة المكسيك بدلًا من مصر.. ترامب يسخر من بايدن | ماذا فعل؟

سخر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من خليفته جو بايدن، بعد ما عرّف الأخير الرئيس عبدالفتاح السيسي بأنه رئيس المكسيك.

ونشر ترامب عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، خريطة عرّفت مصر بأنها المكسيك، للسخرية من زلة بايدن، وفقًا لشبكة “سي إن إن" الأمريكية.

وكانت رئاسة الجمهورية ردَّت في بيان على تصريحات الرئيس الأمريكي حول موقف مصر من فتح معبر رفح.

ففيما يتعلق بموقف ودور مصر في إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين، وقالت رئاسة الجمهورية إن مصر - منذ اللحظة الأولى - فتحت معبر رفح من جانبها بدون قيود أو شروط، وقامت بحشد مساعدات إنسانية بأحجام كبيرة، سواء من مصر ذاتها أو من خلال جميع دول العالم التي قامت بإرسال مساعدات إلى مطار العريش.

وأوضحت أن مصر ضغطت بشدة على جميع الأطراف المعنية لإنفاذ دخول هذه المساعدات إلى القطاع، إلا أن استمرار قصف الجانب الفلسطيني من المعبر من قِبل إسرائيل، الذي تكرّر أربع مرات، حال دون إدخال المساعدات، وأنه بمجرد انتهاء قصف الجانب الآخر من المعبر قامت مصر بإعادة تأهيله على الفور، وإجراء التعديلات الفنية اللازمة، بما يسمح بإدخال أكبر قدر من المساعدات لإغاثة أهالي القطاع.