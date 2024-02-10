صحيفة إسرائيلية: لا يوجد موعد محدد للعملية العسكرية في رفح

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، نقلا عن مصادر مطلعة على مباحثات مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي، إن المستوى السياسي الإسرائيلي لم يحدد بعد جدولا زمنيا لعملية الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ووفقا للمصادر الإسرائيلية المطلعة، فإن الحديث عن العملية، هدفه الضغط على حركة حماس، للتوصل إلى صفقة مع إسرائيل في أقرب وقت ممكن.

وبحسب المصادر، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للوزراء، في أثناء اجتماع مجلس الحرب، الأسبوع الماضي،: إن “العملية في رفح يجب أن تنتهي بحلول العاشر من مارس، وهو اليوم المقدر لبداية شهر رمضان”.