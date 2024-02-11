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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

علاقة آثمة ينتج عنها مولود سفاحا والأم تحاول إنهاء حياتها.. تفاصيل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

 تجرد شاب من كل ما له علاقة بتعاليم الدين وكل ما جاء في الشرائع السماوية، وما تم التعارف عليه في كل المجتمعات، بأن سول له الشيطان فكرة إقامة علاقة آثمة مع خالته، التي هي تعتبر ضمن محارمه، والأكثر من ذلك أن هذه العلاقة نتج عنه حمل الخالة من نجل شقيقتها سفاحا، لتحاول التخلص من هذا الطفل وتتخلص من حياتها، قبل أن يتم اكتشاف الأمر، والقبض على نجل شقيقتها المتهم وإحالته لمحكمة الجنايات. 

محاكمة عاجلة

أحال المستشار محمد عبد الموجود المحام العام لنيابات الوادي الجديد الكلية، عامل " لمحكمة الجنايات متهم بالتعدي على خالته وحملها سفاحا بدائرة مركز الفرافرة.

 علاقة آثمة مع الخالة 


تعود وقائع القضية رقم 1979 لسنة 2023 جنايات مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد إلى تلقي مركز الشرطة بلاغا من مستشفى الفرافرة بوصول " أميرة . أ .ش " 17 عاما ، مصابة بجرح في البطن بعد أن قامت بفتح بطنها بالمنزل للتخلص من حملها سفاحا من نجل شقيقتها المتهم " محمد . ش . ض " 24 عاما ، عامل . 

وتوصلت تحريات النقيب خالد عاطف معاون مباحث مركز شرطة الفرافرة إلى أن المتهم " محمد . ش . ض " أقام علاقة آثمة مع خالته المجني عليها " أميرة . أ . ش " 17 عاما نتج عنها حملها سفاحا وقررت المجني عليها التخلص من الحمل فقامت بشراء سلاح أبيض  وحقنة بنج وقامت بإحداث إصابتها للتخلص من الجنين وأثناء ذلك صرخت مما أدى إلى دخول أهلها عليها في غرفتها وقاموا بنقلها إلى مستشفى الفرافرة.

الرأي العام الفرافره الفرافرة بالوادي الجديد الوادى الجديد مركز الشرطة شاب خالته حملها سفاحا

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