بعد إقامة نهائي كأس مصر بالسعودية.. إجمالي عائد اتحاد الكرة وطرفي المباراة

كشف الإعلامي أمير هشام عبر حسابه بموقع فيسبوك، تفاصيل عائد الاتحاد المصري بعد الموافقة على إقامة نهائي كأس مصر في السعودية.

وكتب أمير هشام عبر حسابه بموقع فيسبوك: إجمالي عائد الاتحاد المصري بعد الموافقة على إقامة نهائي كأس مصر في السعودية، 2 مليون دولار والفائز يحصل على 350 ألف دولار بجانب 100 ألف دولار قبل المشاركة، والخاسر 100 ألف دولار بجانب 100 ألف دولار قبل المشاركة.

وأعلن اتحاد كرة القدم المصري، عن إقامة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة 8 مارس المقبل في السعودية.

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى نهائي كأس مصر نسخة 2022 /2023 بعد الفوز على نادي بيراميدز بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

فيما صعد فريق الأهلي إلى نهائي كأس مصر بعد ما حقق فوزًا عريضًا على حساب فريق إنبي بثلاثية نظيفة في الدور قبل النهائي.