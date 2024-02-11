ماذا يعني تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك؟.. رئيس البورصة الأسبق يجيب

قال الدكتور ماجد شوقي رئيس شركة كاتليست بارتنرز ورئيس البورصة الأسبق، إن القطاع المصرفي متأثر بالأزمة الاقتصادية خاصة أن صافي الأصول الأجنبية لديه تراجعت بـ27 مليار دولار وهو رقم رسمي بما يعكس أن هناك بعض البنوك لديها التزامات خارجية بهذه القيمة وهو رقم ضخم جدا مقارنة بتاريخ مصر الاقتصادي في الإصلاح منذ التسعينيات حتى الآن.



وتابع خلال لقاء عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "هذا يعني أنه حتى لو حدث تعويم لسعر الصرف الصرف أو تحريك بشكل مدار أو غير مدار أيا كان الشكل المتفق عليه يعكس أن لازم يكون جزء كبير من قيمة 27 مليار دولار محطوطين لتغطية لان هذا يعني أن هناك طلبات متأخرة وطابر من الطلبات التي تحتاجها الدولة والقطاع الخاص عشان تشتغل تاني".



واستطرد: "هذه مرحلة خطيرة في الرقم نفسه وأعتقد البنك المركزي مدرك خطورة الموقف عشان كده بقى لدى البنك المركزي دورية ترصد حجم الاعتمادات المستندية وغيره".