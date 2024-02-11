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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

مقطع فيديو من داخل فرن فينو يثير غضب الهنود..لن تصدق ما يحدث

فرن عيش هندي
فرن عيش هندي

أثار مقطع فيديو واسع الانتشار موجة من الغضب في الهند، حيث كشف عن ممارسات كارثية وغير صحية داخل "فرن عيش" هندي في ولاية أوتار براديش. 

الفيديو الذي يحمل عنوان "صناعة الخبز في الفرن"، ترك العديد من المشاهدين يتساءلون عن سلامة ونظافة خبز الفينو المنتج تجاريا.

يبدأ المقطع بعامل يقوم بإلقاء أكياس كبيرة من الدقيق في خلاط عجين ضخم. 

ولمنع الالتصاق، تتم إضافة كمية كبيرة من الزيت، مما يثير المخاوف بشأن المحتوى الزائد من الدهون. 

يتم بعد ذلك تقسيم العجينة ووزنها ووضعها في قوالب قبل إدخالها إلى فرن كبير للخبز.

بعد الخبز، يُنقل العيش إلى حصيرة للتبريد، ويتعامل معه مباشرة العمال دون قفازات. 

يُظهر الفيديو بعد ذلك تقطيع الخبز بواسطة آلة وتعبئته بواسطة عامل آخر، مرة أخرى بدون قفازات.

أثار مقطع الفيديو الذي انتشر من وراء الكواليس والذي يعرض نظرة خاطفة على ممارسات فرن العيش اشمئزازًا وقلقًا على نطاق واسع.

https://www.instagram.com/reel/C27DAl8S3sU/?igsh=Mm0ybXRzNHRkeDB5

فرن عيش الخبز رغيف العيش هندي

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