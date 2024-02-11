مركز سقارة: دورة الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية ل28 قيادة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع الجاري، دورة تدريبية عن " الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية" بالتنسيق مع اكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشئون القانونية، وذلك تزامناً مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وتقديم حوافز "غير مسبوقة" للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار.

، واكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى تضافر جهود الوزارة للمضي قدماً بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وابراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.

وقال اللواء هشام آمنة، أن الدورة ستتضمن التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية، واعادة الهيكلة المالية الشركات، وكيفية تقيم المشروعات الاستثمارية، مفهوم دراسة الجدوى وأنواعها، بالإضافة الي التعريف بدور الهيئة العامة للاستثمار في مجالات دراسة الجدوى، وما هي دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، التكاليف الاستثمارية للمشروعات، وتختتم الدورة بعرض بعض حالات وتجاري عملية للاستفادة منها.