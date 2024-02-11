عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز سقارة: دورة الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية ل28 قيادة

الدورات التدريبية
الدورات التدريبية بمركز سقارة

ينظم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة الأسبوع الجاري، دورة تدريبية عن " الخدمات المالية وتحليل نتائج أعمال المشروعات الاستثمارية" بالتنسيق مع اكاديمية الخبراء بالهيئة العامة للاستثمار، ويستفيد منها 28 من المديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والشئون القانونية، وذلك تزامناً مع جهود الدولة لجذب الاستثمارت وزيادة نسبة مشاركة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المحلي، وتجاوز تداعيات الأزمات العالمية، وتقديم حوافز "غير مسبوقة" للمستثمرين لتهيئة بيئة محفزة للاستثمار.

 

، واكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى تضافر جهود الوزارة للمضي قدماً بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وابراز الميزات النسبية لكل محافظة حتى تكون أكثر قدرة على استقطاب المستثمرين إليها.

 

وقال اللواء هشام آمنة، أن الدورة ستتضمن التحليل المالي للمشروعات الاستثمارية، واعادة الهيكلة المالية الشركات، وكيفية تقيم المشروعات الاستثمارية، مفهوم دراسة الجدوى وأنواعها، بالإضافة الي التعريف بدور الهيئة العامة للاستثمار في مجالات دراسة الجدوى، وما هي دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات، التكاليف الاستثمارية للمشروعات، وتختتم الدورة بعرض بعض حالات وتجاري عملية للاستفادة منها.

التنمية المحلية سقارة دورة تدريبية المشروعات الاستثمارية العاملين بالمحليات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2400 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

بديل الجنيه الورقي|البنك المركزي يعتزم إصدار أول عملة رقمية رسميا.. ماذا يحدث؟

الدولار يوجه ضربة قاسية للذهب في مصر.. ومفاجأة في قيمة الجنيه الآن

أزمة قلبية.. نقل عمر طاهر إلى العناية المركزة

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الفراخ 60% في هذه الحالة

ميدو: أزمة كهربا كشفت جهل المسئولين

تعاود التراجع| مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم.. وهذه قيمة البانيه الآن

خبير مياه يكشف عن حلول لزيادة حصة مصر من نهر النيل

موضوعات متعلقة

التنمية المحلية تعلن انطلاق الأسبوع التدريبي الـ27 بمركز سقارة.. غداً

ترشيحاتنا

أبرز السلع والتخفيضات.. تفاصيل إطلاق معارض أهلا رمضان |فيديو

الخارجية العمانية تُحذر من خطة الاحتلال لاقتحام رفح

إصابة 7 أشخاص بالاختناق في تسرب للكلور داخل محطة مياه بالشيخ زايد

"الوزراء" يطلق العدد الرابع من المجلة الدولية المحكمة للسياسات العامة في مصر

وصول وزير التعليم لمحافظة القليوبية لمتابعة انتظام الدراسة.. صور

600 جنيه رسوم وضرائب على هذه السيارات في قانون المرور.. تعرف عليها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جمعت بين شيرين وحسام حبيب تثير الجدل بالسوشيال ميديا

إلهام شاهين بفستان جريء تثير الجدل بمهرجان بغداد السينمائي

نشرة الصحة والمرأة.. سعر فستان أنغام يثير السوشيال ميديا وموعد عودة ياسمين عبد العزيز للعوضي

فوتوسيشن الزفاف في غرفة العمليات.. إقالة طبيب حكومي بعد كارثة بمستشفى هندي

فيديو

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

بدل الورقي ويقلل الكاش .. كل ما تريد معرفته عن الجنيه الإلكتروني

بلوك.. استمرار الحظر بين أصالة وأنغام رغم إنهاء الخلاف بينهما

شادي شامل يرد على انتقاده: الناس بتختلف على الرسل |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نفوس غير سوية وقلوب حاقدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ