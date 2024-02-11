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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تدلى بـ الحبل السرى.. شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدما

شاهد لحظة ولادة قرد
شاهد لحظة ولادة قرد على ارتفاع 50 قدم

لأول مرة على الإطلاق، استطاعت مجموعة الحفاظ على البيئة التقاط أول مقطع فيديو لـ قرد عنكبوتي مهدد بالإنقراض وهو يلد في البرية على ارتفاع 50 قدما.

كان ذلك في أعالي غابة تشوكو الاستوائية التي تقع شمال غرب دولة الإكوادور بأمريكا الجنوبية عندما راقب دعاة الحفاظ على البيئة القردة وهو تلد طفلها الذي كان معلقًا بشكل خطير على ارتفاع 50 قدم من الأرض ويتدلى من خلال حبله السري فقط، بحسب ما ورد في صحيفة الديلي ميل البريطانية.

سقوط حتمي

شعر الفريق بالرعب من سقوط المولود ووفاته لكن ذلك لم يحدث. وأكد الناشط البيئي فيليبي ألفونسو كورتيس، المؤسس المشارك لمجموعة Proyecto Washu التي أصدرت الشريط أنه من النادر وجود شهود عيان على ولادة قرد عنكبوتي لأنه عادة ما يلد صغاره في الليل.

ووفقًا للمجموعة، يعتبر القرد العنكبوتي ذو الرأس البني واحدًا من أكثر 25 حيوانا مهددا بالانقراض على الأرض. ويبدأ موطنه غرب بنما إلى شمال غرب الإكوادور  والحدود الغربية لكولومبيا. 

مجموعة الحفاظ على البيئة قرد عنكبوتي مهدد بالإنقراض ارتفاع 50 قدم أمريكا الجنوبية غابة تشوكو الاستوائية

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