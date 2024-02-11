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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التربية والتعليم يصل محافظة القليوبية لمتابعة انتظام الفصل الدراسي الثاني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل الدكتور عبد الحميد الهجان  محافظ القليوبية، الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم الأحد، فى مقر ديوان عام محافظة القليوبية، خلال زيارته للمحافظة فى إطار متابعته سير انتظام  الفصل الدراسى الثانى. 


وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بزيارة محافظة القليوبية، مشيدًا بدور المحافظة فى الارتقاء بالعملية التعليمية، وجهودها فى ضبط وانتظام العام الدراسى.


ومن جهته، رحب الدكتور عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بزيارة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مثمنا جهود الدكتور رضا حجازي في تطوير وضبط المنظومة التعليمية، ودعمه المستمر للمحافظة.


ومن المقرر أن يقوم الوزير والمحافظ بتفقد عدد من المدارس بالمحافظة ووضع حجر أساس مدرسة مويس الابتدائية.
كما يعقد الوزير مع مديرى اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لاستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى.

القليوبية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني المنظومة التعليمية

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