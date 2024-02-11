الرئيس الإيراني يطالب بطرد إسرائيل من الأمم المتحدة

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على ضرورة التحرك ضد الكيان الصهيوني، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

وطالب رئيسي بطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة لأنه لا يحترم القرارات والقوانين الدولية ولايقيم لها وزنا.

كما طالب الرئيس الإيراني بمنع الكيان الصهيوني من مواصلة جرائمه بحق الفلسطينيين عبر قطع شرايينه الحيوية.

يأتي ذلك فيما أطلقت وزارة الخارجية العمانية تحذير من التداعيات الخطيرة من عمليات الاحتلال وتوجهه نحو اقتحام رفح، وفق ما ذكرت صحف عمانية.



حذرت وزارة الخارجية العمانية في بيانٍ لها من تداعيات استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدوانها العشوائي على قطاع غزة وتوجهها الآن نحو اقتحام واستهداف مدينة رفح التي باتت تؤوي مئات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين العزّل النازحين من شمال القطاع جرّاء هذا العدوان الغاشم وسقوط ما يقارب الثلاثين ألف شهيد، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين وذلك في تحدٍ سافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وإذ تجدد وزارة الخارجية رفض سلطنة عُمان القاطع لذلك، فإنها تجدد كذلك مناشدتها المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عملية ملموسة تجسّد البيانات والتصريحات والمواقف السياسية الصادرة عنه وذلك لثني إسرائيل عن غطرستها ودفعها لوقف إطلاق النار وفتح معابر إدخال الاحتياجات الإنسانية للسكان والنازحين في كافة أنحاء قطاع غزة، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن الآثار الكارثيّة المترتبة على استهدافها للمدنيين والممتلكات والمنشآت في قطاع غزة.