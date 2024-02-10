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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حزب الله: سيطرنا على مسيرة إسرائيلية سكاي لارك

حزب الله والاحتلال
حزب الله والاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني سيطرته على مسيرة للعدو الإسرائيلي من نوع سكاي لارك وهي بحالة فنية جيدة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام لبنانية.


ووقعت في لبنان غارة إسرائيلية استهدفت سيارة ودراجة نارية في منطقة جدرا في إقليم الخروب شمال صيدا.

وأكد مصدر عسكري أن الغارة أدت إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين.

وقصف الجيش الإسرائيلي، السبت، مبنى عسكرياً في منطقة بنت جبيل ونقطة مراقبة بمنطقة مركبا في الأراضي اللبنانية.

وتتواصل مؤشرات التصعيد بين «حزب الله» وإسرائيل ، وسط مخاوف لبنانية من توسع رقعة المواجهات بعد وصول العمليات الإسرائيلية إلى مدينة النبطية البعيدة نسبياً عن الحدود، ومحاولة «حزب الله» لجم التصعيد الإسرائيلي بقصف صاروخي طال منطقة الجولان لأول مرة منذ اندلاع المواجهات في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

واستهدفت المسيّرات الإسرائيلية يوم أمس (الجمعة) محافظة النبطية، في حين أعلن قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري غوردين، أن إسرائيل تهدف إلى تغيير الوضع الأمني في الشمال، قرب الحدود مع لبنان، على نحو «سيتيح لنا إعادة السكان بأمان».

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