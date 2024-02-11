صحيفة عبرية تفضـ.ح الحكومة الإسرائيلية..تستغل الحرب لإقامة حي يهودي جديد

اعتبرت صحيفة هآرتس العبرية أن تخفيض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لإسرائيل يعبر عن يأس من حكومة إسرائيل.

وذكرت هآرتس أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الحرب على غزة لإقامة حي يهودي جديد في قلب القدس الشرقية.

ويصر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ارتكاب مجازر جديدة في غزة المحاصرة إسرائيليا.

وقال لشبكة أي بي سي: وجهت قواتنا بالتخطيط لإجلاء مئات الآلاف من سكان رفح قبل الاجتياح البري.

وذكر نتنياهو لشبكة أي بي سي: سنوفر ممرا آمنا للمدنيين ليتمكنوا من المغادرة وأتفق مع الأمريكيين في هذه النقطة.

وتابع نتنياهو لشبكة أي بي سي: عدم دخولنا إلى رفح يعني خسارة الحرب وإبقاء حماس هناك.

ياتي ذلك فيما قال صندوق النقد الدولي ان تأثير الصراع في الشرق الأوسط يتجلى بارتفاع تكاليف الشحن وانخفاض المرور عبر البحر الأحمر.

وذكر صندوق النقد الدولي بان اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط قد يفاقم الأضرار الاقتصادية على المستوى العالمي.

واضاف صندوق النقد الدولي بان الصراع في الشرق الأوسط يؤثر على السياحة بالدول المجاورة ونراقب التأثيرات المالية عن كثب.