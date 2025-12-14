الدفاع الجوي الروسي يدمر141 مسيرة أوكرانية فوق عدة مقاطعات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم /الأحد/، أن قوات الدفاع الجوي التابعة لها، دمّرت 141 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق مقاطعات روسية عدة، خلال الليلة الماضية.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية ـ في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنك) الروسية أن الجيش الروسي أسقط 35 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و32 طائرة مسيرة فوق القرم، و22 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كراسنودار، و15 طائرة مسيرة فوق مقاطعة تولا، و13 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كالوغا، و7 طائرات مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة ريازان، و4 طائرات مسيرة فوق مقاطعة روستوف، و3 طائرات مسيرة فوق مقاطعة بيلجورود، واثنتين فوق مقاطعة لينينجراد، وواحدة فوق مقاطعة سمولينسك، وأخرى فوق مقاطعة بسكوف، وواحدة فوق مقاطعة نوفجورود، وواحدة فوق منطقة موسكو".



وفي سياق متصل .. أفادت مصادر أمنية روسية بأن القوات الروسية هاجمت مركز قيادة استخباري أوكراني في مقاطعة تشيرنيغوف.



وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "نتيجة لضربة جوية مكثفة بطائرة مسيرة، تم تدمير مركز قيادة تابع لمديرية الاستخبارات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية بالقرب من بلدة جوكليا في مقاطعة تشيرنيجوف، وتكبد العدو خسائر في صفوف الضباط".



وفي السياق ذاته، أفاد مسؤول أمني روسي بأن كييف تقوم بتحريك الوحدات بشكل فوضوي على طول الجبهة، وتشكيل مجموعات قتالية مشتركة من مختلف الألوية والأفواج، بسبب ضعف التنسيق، تتكبد هذه الوحدات خسائر فادحة، ما يزيد من تفاقم الوضع بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة خاركوف".



وكانت قوات الأمن، كشفت يوم الجمعة الماضي، عن حدوث حالات فرار جماعي للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي، مستشهدة باللواء 72 كمثال على ذلك.