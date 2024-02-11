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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جمعية رجال أعمال إسكندرية تلتقي القنصل الليبي في مصر ويبحثان فرص الاستثمار

صدى البلد

استقبلت جمعية رجال أعمال إسكندرية الدكتور صالح خطاب، القنصل العام الليبي بالإسكندرية في اجتماع برئاسة  محمد هنو، رئيس مجلس الإدارة، و صالح العبيدي، رئيس الغرفة التجارية ببنغازي، وعقيلة جمعة، مساعد الملحق التجاري الليبي، ومحمد رافع، مدير عام الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة عن الجانب الليبي، والمستشارةاسمينة إبراهيم سعد مدير مكتب القنصل العام وذلك لبحث تعزيز الاستثمار.

 

و أكد الدكتور صالح العبيدي، القنصل العام الليبي بالإسكندرية، أهمية تفعيل هذه الاجتماعات و تشجيع الشركات المصرية على الاستثمار في ليبيا لأن السوق الليبية تحتاج إلى نهضة وإعمار، مشيرا إلى أهمية دخول الشركات المصرية لليبيا لأنها الأولى والأجدى.

وطمأن القنصل، الحضور على الوضع الأمني بليبيا، مؤكدا أن هناك بالفعل شركات ومشاريع مصرية وغير مصرية بليبيا قيد التنفيذ في الفتره الحالية.

من جانبه، أكد صالح العبيدى، رئيس الغرفة التجارية ببنغازى، إن الحكومة الليبية تشجع على الاستثمار في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية، والطاقة المتجدده، والزراعة، والسياحة، مؤكدا أنهم على استعداد تام لتسهيل كافة الإجراءات لرجال الأعمال المتوجهين لليبيا.

ورحب محمد هنو، رئيس مجلس إدارة الجمعية، بدعوة الجانب الليبي، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع أعضاء الجمعية لتلبية الدعوة وتجهيز وفد من رجال الاعمال لزيارة ليبيا في أقرب وقت ممكن.
 

جمعية رجال أعمال إسكندرية الغرفة التجارية ببنغازي

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