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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبطال المشروع القومي يحققن 9 ميداليات متنوعة في بطولة الأندية العربية

صدى البلد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تحققيق أبطال فريق ألعاب القوى للمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي نتائج متميزة أثناء مشاركته في دورة الأندية العربية للسيدات المقامة بالشارقة خلال الفترة ما بين 6 وحتى 11 فبراير الجاري.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتقديم التهنئة لبطلات مصر المشاركين في دورة الأندية العربية للسيدات بالإمارات، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم من أجل الانضمام إلى المنتخبات وتحقيق المزيد من الإنجازات والميداليات لمصر.


وشهدت نتائج البعثة تفوق لصالح بطلات المشروع القومي حيث حققن 9 ميداليات بواقع 3 ذهبيات وفضيتين بالإضافة إلى 4 برونزيات.

وتمكنت شرين شعبان من تحقيق ذهبية رمي الرمح فيما فازت كل من نور عبده بذهبية مسابقة السباعي مركب وآية وليد بذهبية الوثب العالي.

أما الميداليات الفضية فجاءت عن طريق آية وليد في مسابقة الوثب الثلاثي فيما فازت نور عبده بفضية الوثب الطويل.

واستطاعت البطلة شهد كامل الفوز ببرونزية مسابقة السباعي مركب بينما حققت شذى حسام برنزية  200 متر عدو فيما فازت رحمة عادل ببرونزية 400 متر حواجز وأخيرا فاز فريق المشروع القومي المكون من رحمة عادل، شهد كامل، آية وليد وشذى حسام ببرونزية سباق 4*100 تتابع.

ورافق البعثة وفدا رسميا برئاسة الدكتور تامر عبدالعظيم مدير عام برامج الموهبة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة ويتكون الجهاز الفني من دكتور وسام سيد مدير فني، كابتن حسام ثروت مدرب للمركب، دكتور احمد السيد متولي مدرب للرمي والاستاذة راندا العمري إدارية البعثة.

وشارك بالبطولة 11 دولة وهم :"الإمارات، الكويت، سوريا، ليبيا، العراق، قطر، عمان، الأردن، لبنان، البحرين، السعودية بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية.

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