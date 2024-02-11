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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع 681 إشغال طريق بنطاق 5 مراكز في البحيرة

رفع الإشغالات بالبحيرة
رفع الإشغالات بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة إستمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم بإستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية.

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نائب محافظ البحيرة تتفقد مدارس المحمودية للتأكد من انتظام سير العملية التعليمية

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السكرتير المساعد بالبحيرة يتفقد عدة مدارس بمركز الرحمانية

قامت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة  بتنفيذ حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين أسفرت عن:

في مركز ومدينة دمنهور تم تنفيذ حملة مكبرة بنطاق عدة مناطق خلف الصدر و الجمهورية و عرابى و الجيش و الشاذلى و النادى و النافورة أسفرت عن رفع ٤١٧ حالة اشغال.

وفي مركز كفر الدوار تم رفع ١٥٧ حالة إشغال ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية.

وفى ذات السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة مماثلة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع ٧٠ حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك.

و قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد برفع ٢٦ حالة إشغال طريق بالشوارع الرئيسية والفرعية و بمركز ومدينة أبو حمص تم رفع ١١ حالة إشغال طريق وتحرير ٥ محاضر .

ووجهت نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي علي حرم الطريق العام، وذلك تيسيراً للحركه المرورية.

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