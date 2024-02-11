يعرض الجنود للخطر.. أول تعليق من الناتو بشأن تصريحات ترامب عن روسيا والحلف

علق حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الأحد، على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بأنه سيشجّع روسيا على أن تفعل ما تريد إذا لم يتم دفع المساهمات في الحلف؛ معتبرا أنها "تقوض أمن التحالف".

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال رئيس الناتو، ينس ستولتنبرج، في بيان له اليوم الأحد، إن أي اقتراح بأن حلفاء الناتو لن يدافعوا عن بعضهم البعض يقوض أمن التحالف ككل ويعرض الجنود الأمريكيين والأوروبيين للخطر.

وأضاف أن "أي هجوم على حلف شمال الأطلسي سيقابل برد موحد وقوي" وذلك ردا على التعليقات التي أدلى بها ترامب حول عدم حماية حلفاء الناتو الذين لا يدفعون ما يكفي من غزو روسي محتمل.

وقال الرئيس الأمريكي السابق، الذي بدا وكأنه يروي ما حدث في اجتماع مع زعماء لدول أعضاء في حلف الأطلسي: "وقف أحد رؤساء دولة كبيرة وقال: ’حسنا يا سيدي إذا لم ندفع (الالتزامات المالية المقررة للحلف) وتعرضنا لهجوم من روسيا فهل ستحمينا؟".

وأضاف ترامب "قلت له: إذا لم تدفعوا وتخلفتم عن السداد فلا.. لن أحميكم. في واقع الأمر سأشجعهم (الروس) على عمل ما يريدون. عليكم أن تدفعوا وتسددوا فواتيركم".

وبدوره، رفض البيت الأبيض، أمس السبت، تصريحات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تشجع على غزو روسيا لدول أعضاء في حلف شمال الأطلسي، واصفا تلك التصريحات بأنها "مروعة‭‭‭ ‬‬‬وفاقدة للصواب".

وعندما طُلب من المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس التعليق على تصريحات ترامب قال إن "تشجيع الأنظمة القاتلة لغزو أقرب حلفائنا أمر مروع وفاقد للصواب ويعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر".