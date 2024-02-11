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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير مصرفي يوضح تفاصيل قرار استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج.. فيديو

البنك المركزي
البنك المركزي

تحدث الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصري، عن قرار البنك المركزي صدور ضوابط جديدة بشأن البطاقات الائتمانية بالخارج.

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وقال الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "التعليمات التي أصدرها البنك المركزي امتداد لضوابط استخدام البطاقات الائتمانية لأغراض السفر للخارج وتحديد إجراءات العملاء".

 

وأضاف: " التعليمات التي تم إصدارها اليوم خاصة ببطاقات الائتمان للاستخدام خارج مصر، حيث سيتم إيقاف إصدار العملاء الذين لم يتواصلوا مع البنك الذي أصدر لهم بطاقة الائتمان، ويتقدموا بما يثبت استخدام البطاقة في أثناء التواجد بالخارج خلال فترة أقصاها 90 يوما من تاريخ فتح حدود الاستخدام".

وأشار: "سيتم إيقاف البطاقات الائتمانية للعملاء الذين لم يقدموا ما يثبت سفرهم للخارج، وسيتم إرسال رسائل للعملاء قبل إيقاف بطاقاتهم"، موضحا: "بعض العملاء تواصلوا مع البنك قبل السفر بالخارج، وتم فتح الحدود القصوى للاستخدامات الخاصة بهم، وبعض العملاء لم يتواصلوا مع البنوك لإثبات السفر واستخدامهم للبطاقات في الخارج، وهم المقصودين من هذه الإجراءات الجديدة وتفعيل البطاقات الائتمانية الخاصة بهم".

وتابع: "سيتم إيقاف البطاقة الائتمانية وإدراج العملاء على المنصة المعدة من قبل الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في هذا الشأن، وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي".

واسترسل: "البنك يسعى لتنظيم استخدامات العملة الأجنبية وحماية الاحتياطي النقدي الأجنبي من أن يتناقص، وهناك مهلة للعملاء من توفيق أوضاعهم مع البنك التابع لهم، وعليهم سرعة التواصل مع البنك"، موضحا أن أسباب التعليمات اليوم تأتي في ظل معاناة مصر من أزمة في العملة الأجنبية، واستخدام البطاقات كان لأغراض السفر إلى الخارج.
 

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