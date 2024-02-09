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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الفائدة وصلت 25%.. تحرك عاجل من 3 بنوك بعد قرار البنك المركزي

صدى البلد

لايزال الحديث عن رفع سعر الفائدة مستمرا وهذه المرة مع حسابات التوفير، حيث قامت عدد من البنوك برفع الفائدة عليها بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري.. فما القصة؟

تحرك البنوك جاء بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي برفع سعر الفائدة 2% في أول اجتماع لها خلال 2024، الخميس الماضي، ليصل مستوى العائد لديه "كوريدور" إلى 21.25% للإيداع و22.25% للإقراض.

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رفع الفائدة على حسابات التوفير

رفعت 3 بنوك سعر الفائدة على حسابات التوفير إلى مستوى قياسي بعد قرار البنك المركزي المصري بزيادة سعر العائد 2% يوم الخميس الماضي.

وأعلنت بنوك العربي الأفريقي الدولي والقاهرة والشركة المصرفية العربية الدولية "saib" وQNB الأهلي رفع سعر الفائدة على حسابات التوفير وطرح أخرى جديدة خلال الأسبوع الجاري.

البنك العربي الأفريقي الدولي

طرح حساب توفير جديد تحت اسم "E- Golden saving "، حيث سجل سعر الفائدة بين 21% إلى 25% وذلك حسب دورية صرف العائد شهري أو ربع سنوي أو سنوي

الحد الأدنى لاحتساب الفائدة: يبدأ من رصيد 500 ألف جنيه، والحد الأدنى لفتح الحساب: يبلغ 500 ألف جنيه

كما تم رفع سعر الفائدة 2% على حساب توفير "جولدن بلس"، ليتراوح بين 20% إلى 22% حسب دورية صرف العائد

الحد الأدنى لاحتساب الفائدة يبلغ 50 ألف جنيه، والحد الأدنى لفتح الحساب يبلغ 50 ألف جنيه.

حساب توفير بنك القاهرة

في سياق متصل، تم رفع سعر الفائدة 2% أيضا على حساب توفير "ميجا": يتراوح من 14% إلى 25% حسب شريحة الحساب ودورية صرف العائد

الحد الأدنى لاحتساب العائد: يبدأ من 50 ألف جنيه، والحد الأدنى لفتح الحساب: يبدأ من 1.5 ألف جنيه

حساب توفير بنك saib

طرح بنك saib، حساب توفير "سيطرة بلس": يتراوح سعر الفائدة من 15% إلى 25% سنويا حسب قيمة الشريحة في الحساب ودورية صرف العائد

الحد الأدنى لاحتساب العائد: يبدأ من 15 ألف جنيه، والحد الأدنى لفتح الحساب: يبدأ من 10 آلاف جنيه.

جديد بالذكر أنه تم رفع سعر الفائدة 2% أيضا على شهادات الادخار الثلاثية طويلة الأجل (3 سنوات) وكذا الودائع بعد قرار البنك المركزي المصري.

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