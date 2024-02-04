البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

تجتمع لجان الأصول والخصوم فى البنوك العاملة بالسوق المحلية "الألكو"، اعتبارًا من اليوم، الأحد، لمراجعة أسعار الفائدة على الشهادات والودائع وحسابات التوفير وبقية المنتجات المصرفية، فى ضوء قرار البنك المركزى الأخير برفع أسعار الفائدة 2%.

الينوك

تجتمع لجان الأصول والخصوم بالبنوك

وأعلن بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى فى السوق- أمس- رفع أسعار الفائدة 2% على 4 أنواع من حسابات التوفير، حيث قرر زيادة سعر الفائدة على جميع شرائح حسابات المنجز لأصحاب المهن الحرة والمعاشات، والشباب، والجارى ذى العائد اليومى.

وكانت لجنة السياسة النقدية قررت، فى اجتماعهـا الأخير، نهاية الأسبوع الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

وأكدت اللجنة استمرارها فى تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، مشددة على أنها لن تتردد فى استخدام جميع أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.

كما أكدت أيضا أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.

أعلى شهادات إدخار حاليا

1- شهادة البنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي المصري الشهادة البلاتينية السنوية بعائد 27% يصرف نهاية المدة، وعائد 23.5% سنويًا، يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال المدة.

البنوك

2- شهادة بنك مصر

ويوفر بنك مصر شهادة طلعت حرب، ومدتها عام، ومتاحة بعائد 27% يصرف نهاية المدة، و23.5% يصرف شهريًا، والحد الأدنى للشراء 1000 جنيه ومضاعفاتها، والعائد ثابت طوال المدة.

3- شهادة بنك فيصل

يقدم بنك فيصل الإسلامي المصري شهادة الادخار الخماسية “ازدهار” بعائد 18.6% يصرف شهرياً تحت التسوية، ويحتسب بناءً على نتائج الأعمال الفعلية للبنك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتبلغ فئة الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويتم احتساب العائد من اليوم التالى لتاريخ الشراء، ويصرف العائد شهريا بشكل متغير تحت التسوية خلال الأسبوع الأول من الشهر التالى للشراء لحين ظهور نتائج الأعمال الفعلية نهاية كل ربع سنة وتسويتها بحساب العميل.