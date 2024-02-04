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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحيرة أولا ثم المنيا.. الأوقاف تكشف الأعلى في افتتاحات المساجد خلال 2023

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حققت مديريات أوقاف البحيرة والمنيا وأسيوط أرقامًا قياسية في افتتاح المساجد الجديدة التي تم إنشاؤها أو تطويرها بمعرفة وزارة الأوقاف أو بالجهود الذاتية التي تمت تحت إشراف وزارة الأوقاف، خلال العام الماضي 2023م لتصبح المديريات الثلاث هي الأعلى في افتتاح وصيانة وتطوير المساجد خلال العام الماضي  من 1 / 1 / 2023م وحتى 30 / 12/ 2023م، فقد بلغت المساجد التي تم افتتاحها بمديرية أوقاف البحيرة (195) مسجدًا منها ، (169) مسجدًا إحلالًا وتجديدًا و(26) صيانة وتطويرًا. 

الأوقاف تكشف الأعلى في افتتاحات المساجد خلال العام الماضي 2023م

وبلغت مساجد المنيا (105) مسجدًا، منها (94) مسجدًا إحلالاً وتجديديًا ، و(11) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وبلغت مساجد أسيوط (88) مسجدًا ، منها (81) مسجدًا جديدًا و (7) مساجد صيانة وتطويرًا ، وذلك بإجمالي ( 388) مسجدًا للمديريات الثلاث. 
جدير بالذكر أن ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 9 / 2 / 2024 م عدد (11580) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (991) مليون جنيه.

وأكدت وزارة الأوقاف أن الاهتمام الدائم بالمساجد مبنى ومعنى باعتبارها بيوت الله يأتي ضمن خطة متكاملة وطموحة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم المساجد على مستوى الجمهورية.

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افتتاحات المساجد الجديدة في آخر جمعة من رجب

في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم بإذن الله تعالى افتتاح مسجد الفردوس بالزقازيق بمحافظة الشرقية الأربعاء الموافق 7 / 2 / 2024م، وسيتم افتتاح ( 22 ) مسجدًا يوم الجمعة الموافق 9 / 2 / 2024م، منها ( 19 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 3 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 558 ) مسجدًا منها ( 435 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 123 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 9 / 2 / 2024 م عدد ( 11580 ) مسجدًا، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (991) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الأقصر
1. مسجد الفتح الإسلامي – المريس - الطود
2. مسجد خاتم المرسلين – طيبة 
مديرية أوقاف القاهرة
3. مسجد زون 10 - زون 10 البانسية–كمبوندجاردينا سيتي
مديرية أوقاف الفيوم
4. مسجد الرحمن – أبو سكين – العجميين 
5. مسجد الوحدة المحلية – سنهور القبلية - العجميين
6. مسجد الحنفي – نزلة بشير – مركز الفيوم 
7. مسجد الرحمن – عزبة رمزي – بندر الفيوم
8. مسجد العتيق – تطون – مركز إطسا
مديرية أوقاف الغربية
9. مسجد القبلي – كفر الحمام - بسيون
10. مسجد الرحمة ( الكبير ) – كفر دمتنو– المحلة الكبرى
11. مسجد عبد المجيد حجازي – المعتمدية – المحلة الكبرى
مديرية أوقاف الجيزة
12. مسجد عرفات – منشأة أبو العباس - العياط
13. مسجد الرحمن البحري – منيل السلطان - أطفيح
مديرية أوقاف كفر الشيخ
14. مسجد فتح الأبيض – منشية المرشد - مطوبس
15. مسجد القبلي – النوايجة– دسوق بحري
16. مسجد الغفران – أبو العزايم– سيدي سالم
مديرية أوقاف بني سويف
17. مسجد أبو بكر الصديق – قفطان الغربية – مركز سمسطا
مديرية أوقاف الإسماعيلية
18. مسجد إبراهيم سلامة – عزبة منصور – التل الكبير 
مديرية أوقاف الإسكندرية
19. مسجد علي بن أبي طالب - خلف قرية اليمن - العامرية ثان 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الدقهلية
1. مسجد غازي مصبح – مركز بني عبيد
مديرية أوقاف البحيرة
2. مسجد النور المحمدي – شارع البحر - مركز المحمودية
مديرية أوقاف الغربية
3. مسجد الرحمن – محلة روح – طنطا ثان

أوقاف وزارة الأوقاف مديريات أوقاف البحيرة والمنيا افتتاحات المساجد صيانة وترميم المساجد آخر جمعة من رجب

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