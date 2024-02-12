عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بمشروع القانون الجديد.. شروط ورسوم تشغيل الأجانب في مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد مشروع قانون العمل الجديد،  عدد من الشروط والإجراءات لعمل الأجانب في مصر، وجاء من بين هذه الشروط  بأنه لايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزراة المختصة.

نصت المادة (65) على: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل. ويحدد الوزير المختص النسبة القصوى لتشغيل الأجانب في تلك المنشآت والجهات، وحالات الاستثناء من تلك النسبة، والمهن والحرف التي يحظر على الأجانب الاشتغال بها.

ويجوز للوزير المختص إعفاء الأجانب من شرط المعاملة بالمثل.

المادة (66) والتي تنص على: لا يجوز للأجنبي العمل داخل البلاد إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، وأن يكون مصرحًا له بدخول البلاد والإقامة بها بقصد العمل، ولايجوز لأصحاب الأعمال تشغيل الأجانب إلا بعد الحصول على هذا الترخيص.

رسوم الحصول على  الأجانب على ترخيص عمل فى مصر 
ويصدر الوزير المختص قرارًا بشروط الحصول على هذا الترخيص، وإجراءاته، والبيانات التي يتضمنها، وإجراءات تجديده، والرسم الذي يحصل عنه، بما لا يقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا يزيد على خمسين ألف جنيه، ويحدد حالات إلغاء الترخيص قبل انتهاء مدته، وحالات إعفاء الأجانب من شرط الحصول عليه.

ويلتزم كل من يستخدم أجنبيًا أعفي من شرط الحصول على الترخيص بأن يخطر الجهة الإدارية المختصة بذلك خلال سبعة أيام من مزاولة الأجنبى للعمل، وعند انتهاء خدمته لديه.

المادة (67)  يلتزم صاحب العمل بإبلاغ الجهة الإدارية والسلطات المختصة إذا تغيب العامل الأجنبي عن عمله لمدة خمسة عشر يومًا متصلة دون مسوغ قانوني، ويصدر الوزير المختص قرارًا بالضوابط، والشروط، والإجراءات المنظمة لذلك.

المادة (68) يلتزم صاحب العمل الذي يعمل لديه الأجنبي بإعادته إلى الدولة التي تم استقدامه منها على نفقته الخاصة، حال انتهاء علاقة العمل، ما لم ينص عقد العمل على خلاف ذلك. ويصدر الوزير المختص قرارًا بالحالات والمواعيد والإجراءات المنظمة لذلك .

قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد قطاع الاعمال العام قطاع الخاص مشروع القانون الجديد مشروع القانون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

كان بيتفرج عليا وأنا بلعب.. نجم الأهلي السابق يهاجم محمد صلاح

يروح للي شاريه.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

قرار تاريخي من «كاف» يُسعد جماهير الأهلي في كأس العالم ويجلب مفاجأة للزمالك

قناة جونقلي.. فرصة ذهبية لزيادة حصة مصر من مياه نهر النيل

عالمي.. شوبير يشيد بأداء نجم الزمالك السابق

رجل يعتدي علي سيدة ويكسر زجاج سيارتها في القاهرة.. فيديو وصور

زيادة جديدة بـ أسعار السجائر .. وشعبة الدخان: مبالغ فيها

ترشيحاتنا

الانتهاء من تسليم 3 مشروعات للتحوّل الرقمي للتأمين الصحي الشامل

جيش الاحتلال يعلن تنفيذ هجمات على منطقة الشابورة في جنوب قطاع غزة

أرخص هاتف أوبو Oppo في السوق ببطارية 5000 مللي أمبير

ما هي حقيقة جهنم .. وهل الكافر مخلد في النار بلا موت؟

لحظة قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية

قصف إسرائيلي عنيف.. سماع دوي انفجارات واشتباكات في مدينة رفح الفلسطينية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشم جدا.. نانسي عجرم تثير الجدل بفستان جذاب

وسط غياب سداسي الفريق.. تفاصيل أصعب 15 يوما على الأهلي.. وهذا هو الحارس الأساسي

انفجار إبراهيم سعيد ضد محمد صلاح: أنا كابتنه.. وهو حاططني في دماغه لهذا السبب (القصة الكاملة)

فستان جريء جدا.. نادين نجيم تصدم متابعيها بصور عيد ميلادها| شاهد

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ