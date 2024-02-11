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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أمين الفتوى: زيادة اشتراطات الأهل السبب في العزوف عن الزواج

عمرو الورداني، أمين
عمرو الورداني، أمين الفتوى

قال عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير الإرشاد الزوجي بـ دار الإفتاء، أن هناك ظاهرة جديدة على المجتمع تسمى العزوف عن الزواج، مشددًا على أنه تم استبدال الثقة بالاشتراطات وهي التي جعلت الزواج عبارة عن مفهوم من العبء والصعوبة.

أوضح «الورداني»، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة»، المُذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الظواهر التي انتشرت جاءت بسبب تراجع مفهوم الزواج لدى البعض، موضحًا أن الشعور بالثقة لا يجعل لدى الزوجة الاشتراطات بالزواج في منزل أو شقة تمليك.

أشار الدكتور عمرو الورداني، إلى أن ما يحدث زاد في الناس الأنانية، موضحًا أن دخول الزواج الآن من أجل الانبساط والشعور بالراحة وفي حالة عدم حصول ذلك يتم الطلاق سريعًا، مؤكدًا أن المجتمع يتعامل مع الزواج الآن على أنه تعارف أو خطوبة.
 

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