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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أميرة بهي الدين: الدولة المصرية تتعرض طوال الوقت لحروب فكرية وسياسية

الكاتبة والمحامية،
الكاتبة والمحامية، أميرة بهي الدين

قالت الكاتبة والمحامية، أميرة بهي الدين، إن: "الدولة المصرية تتعرض طوال الوقت لحروب فكرية وسياسية، لكنها دائما ما تكون ثابتة حتى لو على قدم واحدة، لأن وقوع مصر كدولة سيحدث كارثة في الكوكب بأكمله".


وأضافت بهي الدين، خلال حوارها مع برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "منذ 30 يونيو 2013، قرر المصريون مواجهة هذه الحروب الفكرية والوقوف على أرض بأقدام ثابتة، فمصر تمتلك أفضل مشروعات ومدن ومؤسسات عمرانية حديثة، بجانب الفنون والتراث والحضارة العريقة".

شعب عظيم


وواصلت: "المصريون شعب عظيم لذلك تمت محاربته في وعية وهويته، ففي فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، اكتشف المصريون مدى الخطورة التي يتعرضون لها، وقرروا التصدي لها بشكل شخصي".

 

إرهاب الإخوان الإرهابية الدكتور محمد الباز الدولة المصرية الشاهد المحامية أميرة بهي الدين

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