عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وحدة أرمنت المحلية تشن حملة إزالات فى المهد بجنوب الأقصر.. شاهد

صدى البلد

أعلن علي عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بجنوب الأقصر  عن تنفيذ ٥ حالات إزالة تعد على أراض زراعية  على مساحة ٨٧٥ مترا بمدينة أرمنت الحيط .


وجاءت الإزالات بحوض الرزقة وكانت  أسوار بالطوب الأحمر والطوب الأبيض،   وبتأمين قوة أمنية من مركز شرطة ارمنت .

"السينما والتأثير في المجتمع".. ندوة على هامش مهرجان الأقصر

رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح المؤتمر الرابع لطب الأطفال وحديثي الولادة


 وتمت الإزالة بمعدات المركز ،كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .
 

وشارك فى سكرتير عام المركز ومدير المرافق ومدير المتابعة وأعضاء المتابعة بالمركز ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

 

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال الموجة ٢٢ لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد والتعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.

الأقصر الأطفال وحديثى الولادة جنوب الاقصر رئيس الوحدة المحلية لإصلاح الزراعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن| مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي

800 جنيه نزول|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب..وهذا ثمن عيار 21 الآن

الجو هيقلب تاني.. تحذيرات من سقوط أمطار 5 أيام على هذه المناطق

انخفضت بالمزارع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين |كم يصل ثمن الكيلو بالبورصة؟

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار السجائر في الأسواق اليوم

محاضر سرقة الكهرباء باطلة في هذه الحالات.. تعرف عليها

أفضل سورة تقرأ في شهر شعبان كل صباح.. تفتح لك أبواب الخير والرزق الواسع

وصول حصيلة شهداء رفح جراء الغارات الإسرائيلية إلى أكثر من 100

ترشيحاتنا

رسميا .. بايدن لأول مرة على تيك توك

وزير الري: تنفيذ 2353 مشروعا بتكلفة 261 مليار جنيه خلال 10 أعوام

لا بديل عن الأونروا.. بوريل يحذر من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح

البنك الدولي: مصر تبذل جهودا كبيرة في الإصلاح الاقتصادي وبرنامج الطروحات

الوزراء : مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر أجيلتي للوجيستيات الأسواق الناشئة

مدبولي لـ صندوق النقد: الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رائحتها كريهة.. الإرشاد البيطري يكشف عن علامات لحم الحمير

بشرى سارة للمواطنين قبل شهر رمضان| انخفاض في أسعار اللحوم.. بكام الكيلو النهارده؟

طريقة عمل سلطة الكولسلو بأسرار المحلات

رمضان 2024| طرح البوسترات الرسمية لمسلسل "قلع الحجر".. صور

فيديو

شيرين عبدالوهاب عادت لحسام حبيب.. وياسمين عبدالعزيز تعود لأحمد العوضي بهذا الوقت؟

شبيه بـ«كورونا» وقد ينتقل للبشر.. مخاوف من فيروس جديد يثير قلقا عالميا

تفاصيل روبوت طفل يعمل بالذكاء الاصطناعي

محمد علي رزق عن دوره فى فيلم "السيستم": ظهور مميز ومختلف |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: شاديةُ القلوب

شريف نادي يكتب: صراع الروس والأوكران 

هند عصام تكتب: ابحث عني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا سيادة الرئيس .. أسعدت الملايين

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عبيد الإخوان 17

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: القانون رقم 3 لسنة 2024 لبتر المفسدين

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: المخبب شيطان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حتى الماشية يا ليشع !!

اﻟﻤﺰﻳﺪ