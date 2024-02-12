وحدة أرمنت المحلية تشن حملة إزالات فى المهد بجنوب الأقصر.. شاهد

أعلن علي عثمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت بجنوب الأقصر عن تنفيذ ٥ حالات إزالة تعد على أراض زراعية على مساحة ٨٧٥ مترا بمدينة أرمنت الحيط .



وجاءت الإزالات بحوض الرزقة وكانت أسوار بالطوب الأحمر والطوب الأبيض، وبتأمين قوة أمنية من مركز شرطة ارمنت .



وتمت الإزالة بمعدات المركز ،كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .



وشارك فى سكرتير عام المركز ومدير المرافق ومدير المتابعة وأعضاء المتابعة بالمركز ومشرفى الإدارة الزراعية والإصلاح الزراعى.

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال الموجة ٢٢ لازالة التعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد والتعديات على أراضي أملاك الدولة والبناء المخالف بدون ترخيص.