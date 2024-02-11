رئيس جامعة الأقصر يشهد افتتاح المؤتمر الرابع لطب الأطفال وحديثي الولادة

شهد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، افتتاح المؤتمر الرابع لطب الأطفال وحديثي الولادة، الذي تنظمه رابطة أطباء أطفال الأقصر، برئاسة الدكتورة سمية بدرالدين، استشاري طب الأطفال بمجمع الأقصر الطبي الدولي.

ويقام المؤتمر هذا العام بعنوان: "طب طوارئ الأطفال والعنايات المركزة والحالات الحرجة"، بمشاركة كبار أساتذة طب الأطفال في عدد من الجامعات المصرية.

وأشاد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بالتنظيم الجيد للمؤتمر، مشيرًا إلى أهميته كونه ملتقى بين أجيال مختلفة لأطباء الأطفال في صعيد مصر مع كبار أساتذة طب الأطفال في مصر.

ودعا رئيس جامعة الأقصر حضور مؤتمر طب الأطفال وحديثي الولادة للمشاركة في مؤتمر كلية الطب بجامعة الأقصر في دورته الثانية التي ستعقد بحضور رموز علمية كبيرة في مصر والشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن المؤتمر سيكون فرصة جيدة للتعرف على الجديد في علوم الطب المختلفة.

من جانبها قالت الدكتورة سمية بدر الدين، رئيس المؤتمر: إن المؤتمر هذا العام يقام على مدار يومين حيث تضمن اليوم الأول ورشتي عمل؛ الأولى دارت حول طب الطوارئ والحالات الحرجة، والثانية دارت حول الأشعة التلفزيونية على المخ للأطفال، حاضر فيها كبار أطباء طب الأطفال في مصر.

وأضافت رئيس المؤتمر: فيما تضمن اليوم الثاني عدة محاضرات في فروع الطب المختلفة من بينها: الأزمات الربوية للأطفال، الطفل المريض بالسكر وكيفية التعامل معه، والأمراض التنفسية للأطفال، وحمى البحر الأبيض المتوسط، والتمثيل الغذائي للأطفال، والرضاعة الطبيعية.