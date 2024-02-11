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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقل 1280 سائحا.. 53 رحلة بالون طائر تحلق في سماء الأقصر

صدى البلد

حلق 53 بالونا طائرا يقل أكثر من 1280 سائحا من مختلف الجنسيات بسماء محافظة الأقصر اليوم /الأحد/ للاستمتاع بسحر المشاهد الطبيعية الخضراء والجبال والمعابد الفرعونية القديمة من أعلى نقطة في السماء .

وقال ممثل اتحاد شركات البالون الطائر بالأقصر أحمد عبود - في بيان اليوم - إن الأقصر تشهد رواجا سياحيا وإقبالا على رحلات البالون الطائر بالبر الغربي، حيث حققت الرحلات أعلى معدلات خلال هذه الفترة، بالتزامن مع موسم الأجازات سواء خارجيا أو داخليا، مشيرا إلى أن رحلات البالون من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية في الأقصر، لافتا إلى أن مستقلي البالون يستمتعون بمشاهدة معابد الملوك والملكات ومعبد الرامسيوم وتمثالي ممنون وشريط النيل والزراعات من الأعلى سماء البر الغربي .


وأكد عبود أنه يتم إجراء فحص شامل من الشركة المصرية للمطارات لكل بالون والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح، وكذلك ضرورة ارتداء الكمامات قبل الإقلاع لحماية الجميع من العدوى، موضحا أن المحافظة اتخذت إجراءات السلامة الكاملة، كما أن هناك تنسيقا كاملا مع الجهات الأمنية، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها سلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.
 

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