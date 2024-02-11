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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الأقصر يستقبل رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

صدى البلد

استقبل محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لبحث مجالات التعاون المشترك والتوعية لمواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر.


وعقب اللقاء عقد نائب محافظ الأقصر  محمد عبد القادر خيري ، ورئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لقاءً موسعا مع عدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لمناقشة كافة الإجراءات الخاصة التي يتم تنفذيها داخل المحافظة لتوفير التدريب وفرص العمل للشباب والتمكين الاقتصادي للمرأة وتنمية المجتمع المحلي ومناهضة الهجرة غير الشرعية.

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وخلال اللقاء استعرضت السفيرة نائلة جبر، الجهود التي تبذلها الدولة المصرية للحد من أعمال الهجرة غير الشرعية، وأساليب التنسيق بين المؤسسات الوطنية لتعزيز التعاون في هذا المجال، مؤكدة أن مصر لم تعد معبرًا للمهاجرين غير الشرعيين بفضل السيطرة على الحدود المصرية، مشيرة إلى أنها حريصة على زيارة المحافظات المصرية المختلفة للقاء المباشر مع القيادات السياسية والدينية والاجتماعية إلى جانب الشباب وأسرهم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ومكافحة كافة أشكال الاتجار بالبشر.


كما تم خلال اللقاء استعراض جهود مديريات التربية والتعليم والشباب والرياضة، والعمل، والتضامن الاجتماعي، ومنطقة وعظ الأزهر والكنيسة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجهاز شباب الخريجين ومنصة أيادي مصر والمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" في هذا الشأن وتوفير فرص عمل سواء من خلال التدريب أو تقديم الدعم ودراسات الجدوى والقروض المختلفة وغيرها من الجهود التوعوية والتثقيفية التى تساعد في الحد من الهجرة غير الشرعية.


ومن جانبه رحب نائب محافظ الأقصر بزيارة السفيرة نائلة جبر لمحافظة الأقصر، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية من رؤية واضحة لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين والتي ظهرت جليا من خلال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" التي تهدف إلى بناء وتنمية الإنسان وتطوير الريف المصري الذي كان يعاني من تدني في مستوى الخدمات والبنية التحتية منذ سنوات طويلة.


وعقب اللقاء شارك نائب محافظ الأقصر والسفيرة نائلة جبر في ندوة موسعة مع الشباب والأسر ضمن ورشة عمل عن مكافحة الهجرة غير الشرعية والحلول البديلة وذلك ضمن أنشطة مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي CONMIGO.

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الأقصر السفيرة نائلة هجرة غير الشرعية جهاز شباب الخريجين مكافحة الاتجار بالبشر

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