لخلافات بينهما.. مصرع العم وابن شقيقه في الدقهلية بطلقات نارية

لقى شخصان من عائلة واحدة مصرعهما إثر نشوب خلافات بينهما بإحدى القرى بالدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص على يد ابن شقيقه ومصرع الجانى على يد ابن عمه لخلافات بينهما بعزبة الشتاوية بمدينة الكردي حيث لقيا مصرعهما بطلقات نارية.



انتقل ضباط المباحث إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع كل من فارس عوض عوض محمد حسانين 22 عاما مقيم عزبه الشتاوية بالكردي ورضا عوض محمد حسانين 45 عاما مقيم عزبه الشتاوية بالكردي

تم نقل الجثتين إلى مستشفى منية النصر وتحرر محضرا بالواقعة. وأخطرت النيابة العامة.