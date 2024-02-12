وكيل تعليم الدقهلية يشجع الطلاب قبل انطلاق التصفية النهائية لمسابقة القرآن الكريم

تنطلق اليوم الاثنين التصفية النهائية لمسابقة القرآن الكريم ، والتى تنظمها وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حرصا على تشجيع الطلاب .

وحرص ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية على بث روح التنافس والطمأنينة فى نفوس الطلاب قبل مغادرتهم المديرية متوجهين إلى مبنى اتحاد الطلاب بالعجوزة.

حيث أكد انه يولى لحفظة القرآن الكريم اهتماما كبيرا ويوصى بهم خيرا مقدما الشكر للقائمين على المسابقة وعلى جهودهم الكبيرة التى بذلوها فى رعايتهم لحفظة القرآن الكريم.